У Львові затримали лікаря-хірурга, який підробляв документи про придатність

Співробітники Служби безпеки України ліквідували ще три схеми для ухилянтів, які організували зловмисники у трьох областях України. Зокрема, правоохоронці затримали чоловіків, які допомагали ухилянтам отримати документи про непридатність та виїхати з країни, на Одещині, Закарпатті та у Львові, повідомили у прес-службі СБУ у понеділок, 25 грудня.

За даними СБУ, у Львові один зі співробітників районної військово-лікарської комісії намагався за хабар підробити документи про придатність чоловіка призовного віку. Ним виявився лікар-хірург, якого затримали під час одержання коштів.

«Він намагався отримати хабар за підписання для ухилянта фіктивної довідки про “наявність важких діагнозів”. Встановлено, що на підставі сфабрикованих висновків медика його спільники з ВЛК готували завідомо неправдиві документи про непридатність призовників до військової служби», – повідомили у прес-службі СБУ.

Також правоохоронці викрили і затримали чоловіка, який незаконно переправляв військовозобов’язаних із Закарпаття за кордон. Чоловік діяв під виглядом водія міжнародних вантажних перевезень, повідомила СБУ.

«Як тільки псевдоводій виїздив до ЄС, він покидав авто і за кермо сідав родич фігуранта, який повертався в Україну», – повідомили у прес-службі СБУ.

Окрім того, зловмисника, який переправляв чоловіків за кордон, затримали на Одещині. Там комерсант за криптовалюту провозив військовозобов’язаних до Євросоюзу через невизнане Придністров'я.

Свої дії чоловік координував зі спільником-іноземцем, який і шукав клієнтів для незаконного перевезення. Потім ухилянтів вивозили через заздалегідь підготовлений маршрут поза пунктами пропуску.

За даними СБУ, зловмисники з різних областей оцінювали свою роботу до 10 тис. доларів. Вартість залежала від складності переправлення та терміновості виїзду.

Усім затриманим повідомили про підозру за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та ст. 368 ККУ (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.