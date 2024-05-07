Порушення прав людини під час проведення мобілізаційних заходів є неприпустимим. За таке представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) каратимуть, заявив народний депутат України Федір Веніславський в коментарі «Київ24».

За його словами, спроби продемонструвати ефективність роботи працівників ТЦК може накладати психологічний відбиток. За його словами, навіть під час мобілізаційних заходів права людини не повинні порушуватись. У таких випадках, вважає Веніславський, потрібно вживати «будь-яких заходів».

«Будь-які заходи мають здійснюватися з дотриманням поваги до людської гідності, тому що право на людську гідність – це те, що взагалі не може бути обмежено навіть в умовах воєнного стану», – зазначив він.

Веніславський зазначив, що випадки порушення прав людини представниками ТЦК та СП набувають суспільного розголосу та стають предметом реагування правоохоронних органів. Якщо в діях працівників цих структур виявляються ознаки кримінального чи адміністративного правопорушення, вони реєструються та розслідуються.

«Дуже багато представників ТЦК та СП після таких скандальних випадків порушення прав людини просто перестають бути представниками ТЦК та СП і відправляються в бойові підрозділи», – додав депутат.

Зауважимо, що Україна подала заявку до Ради Європи для часткового призупинення дії низки пунктів Конвенції з прав і свобод людини. Зміни пов’язані з введенням воєнного стану в Україні.