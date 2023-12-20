Через західний кордон щоденно виїжджають приблизно 6 тисяч чоловіків

Щоденно через західний кордон виїжджають приблизно 6 тисяч чоловіків призовного віку. Найбільшу частину з них становлять водії вантажівок – приблизно 45%. Також кордон перетинає приблизно 15% осіб з інвалідністю та тих, хто їх супроводжує, та приблизно 8% непридатних до військової служби за станом здоров'я чоловіків. Приблизно 5-6% з усіх становлять багатодітні батьки. Крім цього, є військові, які їдуть на навчання, та держслужбовці, які їдуть у відрядження. Про це на прес-конференції 20 грудня повідомив керівник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Держприкордонслужби Ігор Матвійчук.

За словами прикордонника, найпроблемнішою категорією є супроводжуючі людей з інвалідністю. У правилах перетинання кордону не передбачений контроль за кількістю чоловіків, які можуть виїхати з України таким способом.

«Одну особу з інвалідністю можуть супроводжувати різні люди на підставі одного акту встановлення факту догляду, який можуть видавати на будь-кого. Документ незахищений, його можна підробити. Одна особа з інвалідністю може переправити кількох, але неможливо перевірити, чи повернулися попередні. Тому ця система потребує вдосконалення, щоб за людиною з інвалідністю закріпити лише одного супроводжуючого», – розповів Ігор Матвійчук.

Він додав, що з липня 2023 року прикордонники посилили перевірку тих, хто перетинає кордон за системою «Шлях». Зокрема процедура ускладнилась, оскільки до роботи долучили до більше оперативних працівників, які ретельно перевіряють фонди та документи.