Обмеження можуть діяти у будні з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00

Івано-Франківська міська рада планує обмежити рух навчальних авто з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00. Рішення хочуть ухвалити через сильні затори в години пік, повідомив у вівторок, 17 лютого, заступник міського голови Михайло Смушак.

«Щоранку і щовечора в Івано-Франківську спостерігаються сильні затори. І саме в цей час у потоці – навчальні автомобілі. Ми поважаємо роботу автошкіл. Але в години пік місто має рухатися, а не вчитися рухатися», – написав посадовець у фейсбуці.

Рішення про обмеження руху навчальних авто у будні з 7:00 до 9:00 та з 17:00 до 19:00 винесуть на розгляд комісії з безпеки дорожнього руху Івано-Франківської міської ради.

Зазначимо, до 2024 року подібна заборона діяла у Білій Церкві. Влада міста обмежила проведення практичних занять для майбутніх водіїв на 25 вулицях у будні з 8:00 до 9:00 та з 17:00 до 18:00.

Рішення довелося скасувати після скарг представників місцевих автошкіл, які довели, що обмеження порушують трудове законодавство, оскільки офіційно працевлаштовані інструктори не можуть працювати повний 8-годинний робочий день у нормальному режимі.