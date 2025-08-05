Ганна Кульчицька була засуджена до 10 років таборів через співпрацю з ОУН-УПА

У Самбірському районі на Львівщині у віці 95 років померла зв’язкова УПА Ганна Кульчицька на псевдо «Марта», «Мала».

«3 серпня 2025 року зупинилося серце Ганни Остапівни Кульчицької – зв’язкової Української повстанської армії, відомої під псевдонімами «Марта», «Мала», нескореної патріотки, вірної доньки українського народу», – повідомили на сторінці Ралівської сільради у фейсбуці.

Ганна Кульчицька народилася 22 грудня 1929 року в селі Кульчиці в українській шляхетній родині Остапа та Ангелини Кульчицьких. Здобувала освіту в Промисловій школі Самбора та педагогічному училищі, однак покинула навчання, щоб долучитися до визвольної боротьби – стала зв’язковою ОУН-УПА.

У її домі відбувалися наради національного підпілля, в яких брав участь сам Роман Шухевич. У 1947 році заарештована радянською владою, засуджена до 10 років заслання у Воркуту. Працювала на будівництві залізничних мостів у с. Кожві, згодом – на Полярному Уралі. Після звільнення в 1956 році повернулася додому, завершила навчання, працювала в магазині.

«Попри жахіття таборів, Ганна Кульчицька не зламалася. Вона залишила по собі гідний слід як авторка збірок патріотичної поезії. Усе своє життя вона присвятила служінню Україні –словом, ділом, пам’яттю», – зазначається в повідомленні сільради.