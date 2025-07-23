Лідія Тиховліз відбула десять років ув'язнення і п'ять років позбавлення прав

У Старому Самборі померла багаторічна бранка радянських таборів та зв'язкова УПА, 96-річна Лідія Тиховліз. Про це у середу, 23 липня, повідомив проєкт «Локальна історія».

«Народилася 15 грудня 1928 року у національно свідомій родині Марії та Миколи Джулинських. Під час навчання у Львівській консерваторії Лідія приєдналася до молодіжної сітки ОУН, виконувала обов'язки зв'язкової. 26 лютого 1946 року Лідію заарештували органи НКВД. Протягом шести місяців утримували в тюрмі "на Лонцького". Засудили до десяти років ув'язнення і п'яти років позбавлення прав», – розповіли в «Локальній історії».

Лідію етапували в Мордовську РСР на станцію Потьма. Через приналежність до українського підпілля радянська окупаційна влада також депортувала матір зв'язкової. Під час заслання Лідія одружилася із засудженим до 25 років таборів Степаном Тиховлізом.

Жінка вийшла на волю 24 серпня 1954 року. Разом з чоловіком та дітьми переїхала до Старого Самбора на Львівщині.

«Лідія Тиховліз була шанованою і добре знаною в громаді рідного міста, попри поважний вік ходила до храму, відвідувала культурні та громадські заходи. Щирі співчуття рідним та знайомим пані Лідії. Світла пам'ять», – зазначили в «Локальній історії».

Наразі онук Лідії захищає Україну у складі 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. «Локальна історія» додає, що історію зв'язкової можна прочитати у книзі «Сила опору. Українці в радянських таборах», яка вийшла 2024 року.