Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року у селі Шешори Косівського району

На Прикарпатті померла зв’язкова Української повстанської армії Ангелина Паламар. Про смерть прикарпатки у середу, 15 січня, повідомила народна депутатка Оксана Савчук.

«Відійшла у вічність Ангелина Паламар – зв’язкова УПА, патріотка України, берегиня родинних цінностей. Її приклад відваги, любові до України та самопожертви назавжди залишиться в наших серцях», – написала Оксана Савчук у Facebook.

Ангелина Паламар народилася 16 серпня 1924 року у селі Шешори Косівського району. У 15 років на її родинному подвір’ї працівники «НКВД» розстріляли батька та брата. Після цього дівчина доєдналася до лав Української повстанської армії та стала зв'язковою на псевдо «Орися».

17 річну Ангелину Паламар затримали «енкаведисти» і наступні 14 років життя вона провела у таборах Сибіру. У російському Магадані Ангелина познайомилася із чоловіком Григорієм. У подружжя народилося двоє дітей – дочка Орися і син Зеновій. У листопаді 2024 року керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов нагородив Ангелину Паламар медаллю «Україна понад усе».