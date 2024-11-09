Ангелина Паламар та Андрій Юсов, який передав нагороду від Кирила Буданова

Бійці спецпідрозділу «Аратта» і речник Головного управління розвідки Андрій Юсов за дорученням очільника ГУР Кирила Буданова вручили сторічній зв'язковій УПА Ангелині Паламар медаль «Україна понад усе!». Зазначимо, що Ангелина Паламар мешкає у Шешорах Косівського району. Вона відсвяткувала сторіччя 16 серпня 2024 року.

«У 15 років Ангелина Паламар стала свідком злочинів російських окупантів: тоді енкаведисти прямо на родинному подвірʼї розстріляли батька та брата дівчини. Юна Ангелина вирішила приєднатися до лав УПА та стала звʼязковою на псевдо "Орися". Невдовзі Ангелину Паламар схопили радянські спецслужби й після тривалих допитів та катувань, засудили дівчину до десяти років таборів і п'яти років заслання», – розповіли у пресслужбі ГУР МО.

Звернення від Кирила Буданова Ангелині Паламар увімкнули на новому телевізорі, який подарували розвідники. Очільник розвідки сказав, що подвиг «Орисі» надихає військових продовжувати боротьбу проти російських окупантів.