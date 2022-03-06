Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації звернулася до українців з проханням не знімати та не поширювати фото/відео роботи української системи протиповітряної оборони, адже це допомагає демаскувати системи ППО. Відповідне повідомлення з’явилося у Facebook відомства.

«Ефективна протиповітряна оборона — коли ворог про неї не знає та немає уявлення звідки «прилетить». Тому не публікуйте відео таких салютів. Усі відео вильотів та попадання ракет демаскують системи ППО», – йдеться у повідомленні.

У Держспецзв’язку пояснили, що публікування відео знижує захист наших же міст, а ефективна ППО навпаки рятує життя та будинки українців.

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