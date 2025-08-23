У Львові 24 серпня очікується гроза та сильний вітер

У неділю, 24 серпня, синоптики прогнозують у Львові та області грозу та сильний вітер.

За даними Львівського регіонального гідрометцентру, погоду 24 серпня визначатиме проходження холодного атмосферного фронту з північного заходу. У Львові та в області пройде гроза. Вранці та вдень пориви західного вітру сягатимуть 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 5-10°, вдень 14-19° тепла.

У львівській мерії нагадують, що під час грози не варто ходити під розлогими деревами, рекламними щитами, лініями електропередач і антенами, бо пориви вітру можуть їх пошкодити. Також варто уникати відкритої місцевості та води, бо вода – дуже добрий провідник струму.

У разі виникнення непередбачуваних ситуацій, мешканців просять звертатися на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.