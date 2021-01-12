Найближчими днями температура повітря на Львівщині буде знижуватись до критичних значень. Як розповіли ZAXID.NET у Львівському гідрометцентрі, на кінець тижня нічна температура у Львові та області може знизитись до 25 градусів морозу.

За прогнозами синоптиків, суттєве зниження температури на Львівщині очікується у п’ятницю та суботу, 15-16 січня. Денна температура повітря 15 січня становитиме від 6 до 11 градусів морозу, а 16 січня температура повітря опуститься до 16 градусів морозу (вночі 13-18 градусів морозу, місцями до 22 градусів).

У неділю, 17 січня, вночі температура повітря становитиме від 17 до 22 градусів морозу, а місцями знизиться до 25 градусів. Денна температура повітря становитиме приблизно 15 градусів морозу.

У Львівському гідрометцентрі ZAXID.NET повідомили, що суттєве зниження температури повітря до 22-х, а місцями й до 25 градусів морозу, може бути не лише у гірській місцевості, а й безпосередньо у Львові.

Із середи, 13 січня, у Львові та області прогнозують сніг, який йтиме протягом кількох днів. На вихідних, у суботу та неділю, 16-17 січня, опади поступово припиняться. На дорогах буде ожеледиця, тому синоптики уже оголосили штормове попередження. Водіїв закликають бути особливо уважними на дорозі.

Нагадаємо, що нещодавно семеро львів'ян потрапили до лікарні з обмороженням рук та ніг. Лікарі побоюються, що різке похолодання може різко збільшити кількість пацієнтів опікового центру.