Карантин, закриті кордони, а вам несила сидіти вдома? Надворі нарешті засніжило, а це хороший привід поїхати в гори! Лижі, борд, санчата, тюбінг, ковзани, а також свіже карпатське повітря та засніжені вершини, за якими так добре спостерігати з вікна готельного номера після різних активностей. Тим паче, що робота готелів та курортів дозволена під час локдауну.

Щоб у пошуках зимових розваг ви не витрачали багато сил на пошуки гірськолижних курортів, ми зібрали інформацію про усі курорти Львівщини та пропонуємо переглянути її за кілька хвилин.

Майдан

Найближчий гірськолижний спуск від Львова розташований у селі Майдан, що у Жовківському районі. Йдеться про комплекс «Чарівні озера», що за 30 км від Львова. Тут є одна траса завдовжки 680 м та один крісельний підйомник. Покататись на лижах та сноуборді тут можна щодня до 17:00.

Вартість одного підйому – 70 грн (100 грн у вихідні на високий сезон), три години катання у будні вартуватимуть 350 грн (450 грн у вихідні та високий сезон). У будні вартість денного абонемента становить 450 грн, а у вихідні – 550 грн. Високий сезон триває з 1 до 22 січня.

Гірськолижний спуск на базі «Чарівні озера» у селі Майдан розташований у 30 км від Львова

У цьому комплексі можна взяти на прокат спорядження. Вартість оренди лиж та сноубордів є однаковою і становить 150 грн/день. Новачки можуть скористатись також послугами інструктора, оскільки у «Чарівних озерах» є гірськолижна школа. Одна година навчання вартує до 500 грн, дві години – до 900 грн, три години – до 1200 грн. Якщо ви візьмете інструктора для двох або трьох людей, то за дві години треба буде заплатити до 750 грн, за три – до 1050 грн.

Відстань від Львова: 30 км. Сайт, веб-камера.

Поляна

За півгодини їзди від Львова є ще одна гірськолижна база – «Казкова поляна». Розташована вона всього за 35 км від Львова у селі Поляна, що у Миколаївському районі. Тут є одна траса довжиною 900 м та один бугельний підйомник. Покататись на лижах, сноуборді чи сноутюбах тут можна до 20:00.

На новий гірськолижній сезон ціни у у цьому комплексі вирішили не змінювати. Нагадаємо, що тут ви платите за кількість спусків. Вартість одного підйому на свята та у вихідні становить 40 грн, п’яти підйомів – 200 грн, 15 підйомів – 450 грн, 25 підйомів – 600 грн. Вартість одного підйому в основний сезон становить 30 грн, п’яти підйомів – 150 грн, 15 підйомів – 300 грн, 25 підйомів – 400 грн. Вартість одного підйому мультиліфтом становить 15 грн, п’яти підйомів – 50 грн, 15 підйомів – 120 грн, 25 підйомів – 150 грн.

Спуск на базі «Казкова поляна» у селі Поляна

У «Казковій поляні» є дві траси для сноутюбінгу – дитяча (150м) та доросла (300м). Діти віком до 3 років можуть кататись безкоштовно, але лише в супроводі дорослого після купівлі квитка. Діти до 7 років можуть кататись на дитячій трасі безкоштовно без супроводу дорослого, а на дорослій трасі – з супроводом людини, що придбала квиток. Для дітей від 8 років треба купувати дорослий квиток.

У святковий сезон один спуск на сноутюбі коштує 20 грн, у основний сезон – 15 грн. Вартість оренди лиж чи сноуборду становить 150 грн у будні дні та 200 грн у вихідні.

Якщо ви новачок та захочете скористатись послугами інструкторами, то вам треба буде заплатити 400 грн/год, 700 грн/2 год, 900 грн/3 год, 1000 грн/4 год. Також є можливість навчання у групах до 5 людей.

Відстань від Львова: 35 км. Сайт, веб-камера.

Борислав

У Бориславі з 2016 року діє гірськолижний курорт «Буковиця». Тут є схил середнього рівня складності (850 м), легкого рівня (950 м) та дитячий (250 м). Один підйом на крісельному підйомнику вартує 80 грн, на бугельному – 40 грн. Вартість абонементу на три години становить 350 грн, на півдня – 330 грн, а на повний день – 550 грн. За три дні катання треба заплатити 1480 грн, за чотири дні – 1880, за п’ять – 2250 грн.

Гірськолижний спуск на курорті «Буковиця» у Бориславі

Ви також можете орендувати лижний чи сноубордний комплект по 200 грн, або пройти навчання у лижній школі. За одну годину катання з інструктором треба заплатити 450 грн (400 грн для дітей до 6 років), за дві години – 750 грн. За кожну наступну годину треба буде доплачувати 300 грн. Якщо ви будете вчитись у групах від 2 до 8 людей, то зможете зекономити. Для зручності відвідувачів на курорті також діє Ski-сервіс.

На курорті також можна покататись на сноутюбах. Вартість години катання – 120 грн, дві години – 200 грн, три години – 300 грн, повний день – 450 грн.

Відстань від Львова: 98 км. Сайт, веб-камера.

Орів

На горі Цюхів, що на Сколівщині, облаштований курорт «Карпатські полонини». Тут є один лижний спуск довжиною 300 м та один бугельний підйомник, яким можна користуватись до 18:00.

Вартість денного абонемента для дорослих становить 200 грн, для дітей до 12 років – 150 грн, а для дітей до п’яти років – безкоштовно. Новачки можуть скористатись послугами інструктора. За годину навчання треба буде заплатити 300 грн, за три години – 825 грн, за п’ять годин – 1300 грн.

Спуск із гори Цюхів у селі Орів

У цьому комплексі ви також зможете взяти у оренду лижі (200 грн дорослі та 150 грн дитячі), сноуборд (200 грн), санчата (80 грн), а також лижні куртки та штани (80 грн).

Особливістю цього комплексу є те, що тут можна покататись не лише на лижах чи сноуборді, а й на ковзанах. За 150 грн ви зможете кататись на ковзанці з 09:00 до 18:00, якщо ж вам потрібно взяти ковзани у оренду, то доведеться доплатити ще 150 грн.

Відстань від Львова: 107 км. Сайт, веб-камери немає.

Гора Житня у Сколе

Ще один невеликий спуск є в самому Сколе. Він розташований на горі Житній висотою 800 м.

Тут облаштована траса довжиною 300 м з бугельним підйомником. Ця траса підійде для новачків.

Відстань від Львова: 110 км. Сайту і веб-камери нема.

Розлуч

На території бази відпочинку «Бойківський двір», що між селами Розлуч (Турківський район) та Ясениця-Замкова (Старосамбірський район), облаштована гірськолижна траса завдовжки 700 м. Вона підходить для початківців та працює до 17:00.

Гірськолижний спуск комплексу «Бойківський двір»

Вартість денного абонемента становить 200 грн, ви також можете взяти на прокат лижі, черевики та сноуборди за 200 грн. Окрім спорядження, ви можете орендувати й сноутюби (150 – 200 грн/день).

У цьому комплексі за 300 грн ви зможете покататись на снігоході з інструктором (вартість вказана за один підйом).

Відстань від Львова: 124 км. Сайт, веб-камери немає.

Звенів

У селі Орявчик на Сколівщині можна покататись на лижах та сноуборді на території туристичного комплексу «Звенів». Тут є два спуски, що обладнані бугель ними підйомниками, довжиною 960 м та 400 м.

На більшій трасі вартість одного підйому для дорослої людини становить 40 грн, 30 грн для дітей. Денний абонемент становить 450 грн, обідній абонемент (із 11:00 до 15:00) – 300 грн, ранковий або вечірній (з 09:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00) – 250 грн.

Курорт «Звенів» поблизу «Сколівських Бескидів»

Вартість одного підйому на трасі завдовжки 400 м становить 25 грн для дорослих та 20 грн для дітей. Абонементів на цей підйомник не продають. На території комплексу «Звенів» можна покататись на сноутюбах – п’ять підйомів коштують 50 грн. Тут також працюють пункти прокату спорядження.

Відстань від Львова: 130 км. Сайт, веб-камера.

Славсько

Щороку до смт Славсько приїздять тисячі туристів, щоб покататись на лижах, сноубордах та тюбах, адже тут є траси як для початківців, так і для впевнених лижників. На горах Тростян, Погар, Менчіл, Кремінь та Ільз обладнано 22 км лижних спусків від навчального і до слаломного рівнів складності. Оскільки лижні спуски тут не обладнані освітленням, кататись можна до 17:00.

На горі Тростян (1232 м) розташована гірськолижна база «Динамо». Вона обладнана 11 трасами довжиною 1500-2000 м з трьома бугельними підйомниками довжиною від 570 до 1300 м та одним крісельним підйомником довжиною 2750 м. До 11 січня вартість денного абонемента становить 700 грн, із 11 січня абонемент можна придбати за 600 грн у будні та за 700 грн у вихідні дні. Вартість одного підйому становить 40 грн. Якщо ви захочете скористатись крісельним підйомником, то треба буде заплатити 250 грн.

Гора Тростян у Славському

На горі Погар (857 м) є один спуск з крісельним підйомником. Вартість денного абонемента для дорослих становитиме 300 – 400 грн, півдня – 250 грн. Для дітей до 12 років передбачені знижки, вартість денного абонемента становитиме 200 грн (на 50% дешевше).

Один підйом на базі «Політех», що на горах Кремінь та Менчул, вартуватиме 25 грн. Ще один підйомник облаштований на горі Ільз (750 м). Вартість одного підйому становитиме 25 грн, а денний абонемент – 300 грн. Для дітей передбачені знижки, зокрема вартість абонементу для дітей від 6 до 12 років становитиме 200 грн. Прокат спорядження – 120-150 грн.

У селищі Славському також працює багато пунктів прокату гірськолижного спорядження..

Відстань від Львова: 138 км. Сайт, веб-камера.

Тисовець

У селі Тисовець, що на Сколівщині, на однойменній навчально-спортивній базі можна покататись на лижах, скориставшись бугельним підйомником (800 м). Цьогоріч денний абонемент вартуватиме 400 грн, якщо ви захочете кататись лише півдоби, то вартість абонементу становитиме 300 грн.

Гірськолижний спуск у Тисовці

На спортивній базі немає власного прокату спорядження, але ви зможете взяти його у оренду неподалік витягу.

Відстань від Львова: 138 км. Сайт, веб-камери немає.

«Плай»

«Плай» – це один з найпопулярніших на Львівщині гірськолижних курортів. Він розташований біля села Плав’є на Сколівщині та має п’ять трас різних рівнів складності. Лижні спуски тут не освітлюються, а тому підйомники працюють лише до 17:00.

Один підйом на бугелі у будні дні коштує 90 грн та 100 грн у вихідні, на крісельному витязі один підйом коштує 110 грн та 130 грн відповідно. Абонемент на півдня (з 09:00 до 13:00 або з 13:00 до 17:00) у будні коштує 480 грн та 550 грн у вихідні.

Тут також продають абонементи на один та декілька днів. Вартість денного абонемента становить 880 грн у будні та 1000 грн у вихідні, абонемент на два дні коштує 1500 грн та 1850 грн відповідно, абонемент на три дні – 2250 грн та 2800 грн, на чотири дні – 2700 грн і 3750 грн, а абонемент на п’ять днів – 3350 грн і 4600 відповідно. Діти до 7 років під супроводом батьків можуть користуватись підйомниками безкоштовно.

Гірськолижний комплекс «Плай»

Якщо ви не вмієте кататись, то можете записатись у лижну школу. Індивідуальне заняття з інструктором для дітей до 7 років коштує 500 грн/год у будні та 600 грн/год у вихідні, якщо заняття триматиме дві години, то треба буде доплатити 350 грн. Індивідуальне заняття з інструктором для дорослих коштує 600 грн/год у будні та 700 грн/год у вихідні, якщо заняття триватиме дві години, то треба доплатити ще 400 грн. Також можна брати групові уроки.

Ви можете взяти в оренду доросле та дитяче спорядження (лижі та сноуборди), ціни за комплект становлять 150 – 300 грн (+ 8 тис. грн треба буде залишити як депозит). Клієнтам також доступний лижний сервіс. Він вартуватиме від 120 грн до 500 грн залежно від послуги.

Відстань від Львова: 139 км. Сайт, веб-камера.

«Захар Беркут»

На горі Зворець, що у селі Волосянка на Сколівщині, розташований ще один відомий гірськолижний курорт – «Захар Беркут». На горі є 9 трас різної складності, які підійдуть і для початківців, і для впевнених лижників. Підйомники працюють до 16:30.

Абонемент на три години катання вартує 500 грн у будні та 600 грн у вихідні та святкові дні. Ви також можете придбати абонемент на повний день, він вартує 700 грн та 800 грн відповідно. Для учасників АТО на курорті діють знижки. При наявності посвідчення абонемент на повний день вартуватиме 450 грн та 550 грн відповідно.

Гірськолижний курорт «Захар Беркут»

Із 19 грудня вартість оглядового підйому (без спорядження) становить 250 грн для дорослих та 150 грн для дітей, у вихідні та святкові дні вартість не зростатиме.

Якщо у вас немає власного спорядження, то ви можете взяти його в оренду. Вартість повного комплекту становить 200 грн, також ви можете взяти в оренду окуляри, куртку, штани, сноутюб, чи скористатись камерою для зберігання речей (50 грн).

Для усіх початківців на території діє лижна школа. За годину індивідуального навчання з інструктором треба буде заплатити 500 грн у будні дні та 600 грн у вихідні, також є можливість проведення групових занять.

Відстань від Львова: 145 км. Сайт, веб-камера.

Сянки

У селі Сянки на Турківщині розташований Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України. Тут тренуються паралімпійці, однак усі охочі також можуть приїхати сюди, щоб покататись на лижах. На базі є два гірськолижних спуски довжиною 590 та 1500 метрів, обладнані одним крісельним підйомником.

Гірськолижний спуск на базі «Сянки»

Наразі тут ще не затверджували цін на абонементи у цьому сезоні, а через невеликі опади туристів просять уточнювати усю інформацію безпосередньо перед приїздом. Торік абонемент на цілий день вартував 400 грн, на півдня (чотири години) – 300 грн, один підйом – 50 грн. Діти від 6 до 12 років, а також учасники АТО мали знижку 50%.

Відстань від Львова: 154 км. Сайт, веб-камера.