У понеділок, 11 січня, синоптики прогнозують ожеледицю у Львові та області, а також оголосили про штормове попередження протягом трьох наступних днів. Про це повідомляє ДСНС Львівщини.

За даними синоптиків, 11 січня на Львівщині буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями невеликий сніг, вдень без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У вівторок та середу, 12-13 січня, температура повітря вночі коливатиметься від 5 до 7° морозу, а вдень буде близькою до нуля.

ДСНС у Львівській області нагадує, що за поганих погодних умов зокрема ожеледиці водіям слід бути вкрай уважними. Дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій.