На Львівщині ще не було тріскучих морозів, а вже чимало людей обморозили руки та ноги. Семеро з них госпіталізували до опікового відділення 8-ї міської клінічної лікарні. Обмороження було настільки сильне, що шістьом пацієнтам довелося ампутувати пальці рук, ніг. Ще одного пацієнта прооперують завтра. 13 січня. Йому доведеться ампутувати ногу, повідомив ZAXID.NET завідувач опікового центру Василь Савчин.

За словами лікаря, серед пацієнтів з обмороженням є не лише безпритульні, які, як правило, обморожуються найчастіше. Деякі пацієнти опікового центру вживали спиртне і не відчували холоду, інші підібрали невідповідний до погоди одяг, взуття.

Постраждали через переохолодження чоловіки і жінки різного віку, наймолодшому пацієнтові 34 роки.

«У шістьох пацієнтів обмороження було настільки сильне, що довелося ампутувати пальці рук, ніг. Ще одного пацієнта готуємо до операції на завтра. Йому доведеться ампутувати ногу», – повідомив Василь Савчин.

За словами лікаря, постраждати від переохолодження можна навіть за плюсової температури. Температура повітря нижча ніж +7°С уже вважається такою, що може спричинити проблеми зі здоров’ям. Найшвидше замерзають пальці рук та ніг, вуха і ніс, бо вони найменш захищені, мають тонкий жировий прошарок.

За прогнозами синоптиків, 15-16 січня в Україні почнеться значне похолодання. Стовпчик термометра у західних областях опуститься до 25 градусів морозу. Тому лікарі просять адекватно відреагувати на зміну погоди: відповідно одягатися, не зігріватися спиртними напоями, не перебувати тривалий час на вулиці, особливо у вечірній і нічний час.

У Львові, як повідомляє прес-служба ЛМР, підготували до роботи два пункти обігріву. Один із них вже діє у львівському центрі обліку та нічного перебування бездомних на вул. Кирилівській, 3а. Інший – діятиме у приміщенні БО «Регіональний центр соціальної адаптації» на вул. Личаківській, 56 за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

У центрі обліку та нічного перебування пункт обігріву діє щоденно з 09:00 до 20:00 год (з 20:00 до 09:00 год для бездомних діє відділення нічного перебування). Центр обліку забезпечений гарячими напоями та харчуванням швидкого приготування. Також за потреби бездомні люди зможуть скористатися санітарно-гігієнічними послугами та отримати комплект одягу.

Пункт обігріву на вул. Личаківській, 56 діятиме в робочі дні з 09:00 до 18:00 й за умови зниження температури повітря до мінус 10 °C.

Львівська міська рада просить усіх громадян повідомляти про бездомних, які потребують допомоги, за тел.: 233 14 79, 233 10 49 або на «Гарячу лінію міста» 15−80.