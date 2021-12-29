Важких наслідків можна буде уникнути, якщо боротися з викидами вуглецю

Черкаська, Херсонська, Кіровоградська, Полтавська та Вінницька області зазнають найбільших втрат внаслідок зміни клімату, свідчить дослідження Світового банку про вплив зміни клімату на ключові сектори економіки України, яке відбулося з ініціативи Міністерства захисту довкілля і природних ресурсів України.

Водночас, як з’ясували дослідники, найбільші втрати доходів домогосподарств і найбільше зростання бідності та нерівності через зниження вартості сільськогосподарського виробництва прогнозується у Харківській, Кіровоградській, Львівській, Луганській та Житомирській областях, пише Green Deal.

Згідно з результатами дослідження, вивчалися переважно два сценарії – RCP 4.5 та RCP 8.5. Перший передбачає глобальне підвищення температури до 2100 року на 2,4°C (за умови боротьби з викидами вуглецю), а другий – на 4,3°C (без достатніх заходів такої боротьби).

Відповідно до сценарію RCP 8.5, аналітики припускають, що у 2030-2050 роках в Україні знизиться врожайність ячменю, кукурудзи та соняшника на 10-30% до рівня 2010 року, який був одним з найспекотніших.

Водночас, у звіті прогнозується зростання врожайності озимої пшениці на 20-40% до середини століття порівняно з базовим періодом 2010 року. Однак такий прогноз поширюється переважно на північну та північно-західну частину України.

У звіті уточнюється, що непередбачуваність моделей опадів, особливо після 2050 року за сценарієм RCP 8.5, потребує приділяти більше уваги прогнозованим змінам на місцевому рівні.

З іншого боку, експерти зазначають, що кліматично збалансовані стратегії управління водними ресурсами можуть підвищити загальну врожайність в Україні на 20-40%, зокрема до 80% – для кукурудзи та до 40-80% – для соняшника. Згідно з дослідженням, щорічний зиск від підтримки оптимального водного балансу може становити від 264 млн доларів до 504 млн доларів. Найбільші вигоди від раціонального управління водними ресурсами припадуть на кукурудзу як критично важливий експортний товар. Вони оцінюються у 92,7 млн доларів.