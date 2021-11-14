На Кліматичному саміті у Глазго уклали нову угоду, спрямовану на запобігання небезпечній зміні клімату. Про це повідомляє BBC.

Угода вимагає більш термінового скорочення викидів і обіцяє більше грошей для країн, що розвиваються, щоб допомогти їм адаптуватися до кліматичних впливів. Документ покликаний обмежити підвищення температури до 1,5°C.

Водночас зобов'язання щодо поетапної відмови від вугілля, яке було включено до попередніх проектів переговорів, не отримало загальної підтримки.

Країни врешті погодилися лише «поступово скорочувати», а не «відмовлятися від вугілля».

У межах угоди країни зобов'язалися зустрітися наступного року, щоб пообіцяти подальше значне скорочення викидів вуглецю, щоб досягти мети у 1,5 °C. Поточні обіцянки, якщо вони будуть виконані, повинні обмежити глобальне потепління до 2,4 °C.

За словами вчених, якщо глобальна температура підвищиться більш ніж на 1,5 ° С, Земля, ймовірно, зазнає серйозних наслідків, таких як вплив сильної спеки на мільйони людей.

Країни, що розвиваються, також були незадоволені відсутністю прогресу щодо концепції «втрат та збитків». Це ідея про те, що багатші країни повинні компенсувати біднішим наслідки зміни клімату, до яких вони не можуть адаптуватися.

Попри ослаблення формулювань щодо вугілля, деякі спостерігачі, як і раніше, розглядають остаточну угоду як перемогу, наголошуючи, що це перший випадок, коли вугілля прямо згадується у документах ООН такого типу.

На вугілля щорічно припадає близько 40% викидів CO2, що робить його центральним елементом зусиль для досягнення цільового показника у 1,5°C.