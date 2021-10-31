Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що зустріч країн G20 з питання клімату не виправдала його надій. Про це Гутерріш написав у Twitter.

«Хоча я і вітаю прихильність G20 рішенням світового масштабу, я залишаю Рим з нездійсненими надіями, але принаймні вони не поховані», – написав він.

Генсек ООН нагадав про глобальні цілі, які стоять перед країнами, - стримати глобальне потепління на рівні 1,5 градуса.

«Вперед до конференції COP26 в Глазго, щоб зберегти мету в 1,5 градуса (зберегти швидкість глобального потепління на рівні 1.5 градуса на рік) з тим щоб виконати обіцянки з фінансів та адаптації для людей і планети», – додав він.

До слова, лідери Великої двадцятки на саміті домовилися досягти вуглецевої нейтральності, утім конкретних термінів не погодили. Також зобов'язалися не вкладати гроші у вугільні електростанції, але лише за межами своїх країн.

Згідно з декларацією, держави-учасниці визнають «надзвичайну необхідність досягти на глобальному рівні нульового рівня вуглецевих викидів до середини поточного століття або приблизно до середини».

Італія, яка приймала саміт, заявила, що формулювання «до середини століття» – це найточніше, про що вдалося домовитися, хоча попередньо як мету визначали 2050 рік.