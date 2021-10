Лідери країн «Великої двадцятки» (G20) на цьогорічному саміті у Римі схвалили історичну міжнародну угоду, за якою буде встановлено глобальний мінімальний податок для транснаціональних компаній. Як повідомляє BBC, угода передбачає встановлення мінімального податку на прибуток для транснаціональних корпорацій на рівні не нижче ніж 15%.

Запропонована норма має набути чинності у 2023 році. Згідно з нею податок буде сплачуватися не там, де компанію зареєстровано, а там, де вона працює, що зменшить можливості ухиляння від сплати податків, зокрема за допомогою офшорів.

За оцінками аналітиків, запровадження такого податку що збільшить додатковий прибуток для більшості урядів. Зокрема, у мінфіні США підписану угоду вже назвали історичною для світової економіки. У відомстві також переконані, що попри збільшення податків для великих компаній, в цілому це має піти на користь американським підприємствам та працівникам.

Президент США Джо Байден наголосив, що угода дає можливість «ліквідувати стимули для переміщення роботи та прибутків за кордон», а також забезпечити, щоб транснаціональні корпорації сплачували свою справедливу частку вдома.

«Ця міжнародна угода є доказом того, що решта світу погоджується з тим, що корпорації можуть і повинні робити більше для нашого кращого відновлення», – зазначив Байден.

Here at the G20, leaders representing 80% of the world’s GDP – allies and competitors alike – made clear their support for a strong global minimum tax. This is more than just a tax deal – it’s diplomacy reshaping our global economy and delivering for our people.