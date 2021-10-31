Світові уряди щорічно втрачають сотні мільярдів через недоотримання податків, угода має покласти цьому край

Лідери країн «Великої двадцятки» (G20) на цьогорічному саміті у Римі схвалили історичну міжнародну угоду, за якою буде встановлено глобальний мінімальний податок для транснаціональних компаній. Як повідомляє BBC, угода передбачає встановлення мінімального податку на прибуток для транснаціональних корпорацій на рівні не нижче ніж 15%.

Запропонована норма має набути чинності у 2023 році. Згідно з нею податок буде сплачуватися не там, де компанію зареєстровано, а там, де вона працює, що зменшить можливості ухиляння від сплати податків, зокрема за допомогою офшорів.

За оцінками аналітиків, запровадження такого податку що збільшить додатковий прибуток для більшості урядів. Зокрема, у мінфіні США підписану угоду вже назвали історичною для світової економіки. У відомстві також переконані, що попри збільшення податків для великих компаній, в цілому це має піти на користь американським підприємствам та працівникам.

Президент США Джо Байден наголосив, що угода дає можливість «ліквідувати стимули для переміщення роботи та прибутків за кордон», а також забезпечити, щоб транснаціональні корпорації сплачували свою справедливу частку вдома.

«Ця міжнародна угода є доказом того, що решта світу погоджується з тим, що корпорації можуть і повинні робити більше для нашого кращого відновлення», – зазначив Байден.

Here at the G20, leaders representing 80% of the world’s GDP – allies and competitors alike – made clear their support for a strong global minimum tax. This is more than just a tax deal – it’s diplomacy reshaping our global economy and delivering for our people. — President Biden (@POTUS) October 30, 2021

Президент США також зазначив, що на саміті G20 лідери, які представляють 80% світового ВВП, – як союзники, так і конкуренти – чітко заявили про свою підтримку сильного глобального мінімального податку.

До G20 входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Великобританія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія та Європейський союз.

Що означає глобальний мінімальний податок?

Угода стала результатом занепокоєння, що транснаціональні компанії переводять свої прибутки через офшори. Транснаціональні корпорації переводять прибуток у країни з низькими податками – незалежно від того, де здійснюють продаж. Наприклад, багато компаній є податковими резидентами на Британських Віргінських островах, в Ірландії, Кіпрі тощо.

Наразі глобальну угоду щодо того, щоб великі компанії сплачували мінімальну податкову ставку у розмірі 15%, узгодили 136 країн на які разом припадає понад 90% світової економіки.

Податок буде застосовуватись до закордонних прибутків транснаціональних компаній із продажами понад 750 млн євро.

Доходи з нематеріальних джерел (патенти, програмне забезпечення, роялті), переміщуються в ці юрисдикції, що дозволяє компаніям уникати сплати більших податків у своїх країнах.

Світові уряди щорічно втрачають сотні мільярдів через недоотримання податків. Щоб покласти край такій податковій конкуренції між державами, було вирішено «зрівняти» податок, а потім прописати його у своїх законодавствах, зазначає «Громадське».