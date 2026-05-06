Обладнання дозволяє перетворювати некеровані авіабомби на керовані та крилаті

Державний департамент США схвалив потенційний продаж Україні керованих авіабомб збільшеної дальності типу JDAM-ER, а також супутнього обладнання для них. Загальна сума потенційної покупки – 373,6 млн доларів, повідомили у пресслужбі Держдепу США у вівторок, 5 травня.

У пресслужбі Держдепу повідомили, що український уряд запросив у США купівлю 1200 комплектів хвостових частин для боєприпасів спільного прямого удару (JDAM) типу KMU-572, а також 332 комплекти хвостових частин для JDAM типу KMU-556. У комплект також увійде обладнання для обслуговування ракет, запчастини, витратні матеріали, ПЗ, а також підтримка ремонту, інженерні, технічні та логістичні послуги.

Головним підрядником буде компанія Boeing. Зазначається, що пропонований продаж ракет «не змінить базового військового балансу в регіоні».

«Цей запропонований продаж підтримуватиме цілі зовнішньої політики та національної безпеки Сполучених Штатів, покращуючи безпеку країни-партнера, яка є рушійною силою політичної стабільності та економічного прогресу в Європі. Запропонований продаж покращить можливості України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки більш потужними засобами протиповітряної оборони», – повідомили у пресслужбі Держдепу.

Там додали, що Україна не матиме труднощів у впровадженні цих озброєнь та послуг у свої Збройні сили. У пресслужбі Держдепу наголосили, що продаж ракет не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Зазначимо, JDAM – це комплект озброєння, який дозволяє перетворювати прості вільнопадні авіабомби на керовані боєприпаси, які здатні рухатися в будь-яку погоду. В обладнанні міститься система наведення на основі GPS та інерційної навігації. Другий тип запитуваного озброєння має складані крила, які перетворюють звичайні авіабомби на крилаті. Ракети мають вагу 230 кг, дальність до 72 км та мають схожий радіус дії з HIMARS. Водночас JDAM мають більші бойові частини, а також дешевше коштують.