Олександр Сєнкевич був обраний мером Миколаєва 15 листопада 2015 року

На виборах мера Миколаєва перемагає чинний міський голова Олександр Сєнкевич (партія «Пропозиція») з результатом 61,6%. Про це свідчать дані екзит-полу, проведеного місцевим виданням «НикВести».

Його суперник від ОПЗЖ Владислав Чайка набрав 38,4%.

Сенкевич очолив місто в 2015 році, перед тим був директором підприємства «Лєда». У жовтні 2017 депутати Миколаївської міської ради висловили меру недовіру та оцінили його роботу як незадовільну. Проте Центральний суд Миколаєва визнав рішення про відсторонення Сенкевича недійсним.

У серпні цього року в міськраді Миколаєва провели обшуки у справі щодо продовження строків угоди про оренду землі забудовнику «Альянс Інвест Миколаїв».

Владислав Чайка – син колишнього мера Миколаєва Володимира Чайки, який очолював місто 13 років. У першому турі виборів він набрав 29,3% голосів, його суперник Сенкевич – майже на 10% більше.

У нього вийшли чинний міський голова Олександр Сєнкевич, висунутий місцевою організацією партії «Пропозиція», та Владислав Чайка від партії ОПЗЖ. В першому турі вони набрали 38,9% і 29,3% голосів відповідно.

Нагадаємо, у неділю, 22 листопада, в 11 містах проходить другий тур виборів мера. Очільника міста обирають у Дніпрі, Нікополі, Слов’янську, Ужгороді, Бердянську, Львові, Дрогобичі, Миколаєві, Полтаві, Рівному та Черкасах. Окрім того, 22 листопада у територіальних громадах з кількістю виборців до 10 тисяч у 15 регіонах тривало повторне голосування з виборів депутатів 47 місцевих рад.

Результати голосування мають бути встановлені не пізніше як на пʼятий день з дня повторного голосування, тобто до 27 листопада включно.

Хто такий Олександр Сєнкевич ?

Закінчив МДУ ім.Петра Могили, факультет комп'ютерних наук, спеціальність «інтелектуальні системи прийняття рішень». У 2014 році був керівником благодійної організації «Врятуй Україну».

У 2002 році - викладач у Миколаївській філії приватного підприємства «Комп'ютерна академія «ШАГ».

У 2005-2015 роках працював інженером-програмістом, керівником ТОВ «Квадролоджик», власником ТОВ «Блінк Ріекшн Україна», ТОВ «Блінк Ріекшн Інтернешенел», основний вид діяльності яких - комп’ютерне програмування.

У 2015 році обраний міським головою Миколаєва від політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». Також балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії «Об’єднання «Самопоміч».

До 9 жовтня 2018 року очолював Миколаївську міську організацію політичної партії «Об’єднання «Самопоміч». 20 грудня Сєнкевич заявив про вихід із партії. У березні 2018 року Центральний суд Миколаєва визнав недійсним рішення міськради та поновив Олександра Сєнкевича на посаді мера.

5 жовтня 2017 року Миколаївська міська рада прийняла рішення «Про дострокове припинення повноважень міського голови» та звільнила його з займаної посади. У липні 2020 року став членом Головної ради партії «Пропозиція».

28 вересня 2020 року зареєстрований кандидатом на посаду міського голови Миколаєва від партії «Пропозиція».