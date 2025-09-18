У ніч проти четверга, 18 вересня, безпілотники атакували низку регіонів Росії. Зокрема, повідомляється про атаку на нафтопереробний завод у Волгоградській області та залізничну підстанцію у Ростовській області. Про це інформують російські медіа та моніторингові канали.

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що унаслідок падіння уламків БпЛА в Червоноармійському районі Волгограда вибиті вікна і пошкоджено дах двох приватних будинків.

Жителі російського Волгограда розповіли, що чули від 10 до 15 вибухів у місті. Під час атаки в місті вимикали інтернет. Також в місцевому аеропорту призупиняли посадку та вильоти у повітряній зоні.

За даними джерел керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, під ударом дронів міг бути місцевий НПЗ «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

«Прилетіло у Червоноармійський р-н, там де “Лукойл”... У районі підприємства фіксується пожежа», – ідеться в повідомленні.

Окрім цього, влучання зафіксували у Гуково в Ростовській області РФ. Місцеві повідомили про влучання в районі залізничної підстанції, а також проблеми з електропостачанням.

Також, за даними Андрющенка, дрони фіксували в Новошахтинську, Білій Калитві, Каменському, Октябрському, Морозівському, Міллерівському та Чертковському районах. Наслідки атак уточнюються.

Мапа російських міст, які зазнали атаки БпЛА вночі 18 вересня (Візуаліація Андрющенко Time)

Міноборони РФ своєю чергою заявило про нібито збиття 43 дронів у п’яти регіонах, а саме:

23 БпЛА – над територією Ростовської області,

11 – над територією Волгоградської області,

п’ять – над територією Курської області,

три – над територією анексованого Криму,

один – над територією Бєлгородської області.

Волгоградський нафтопереробний завод – найбільший виробник пально-мастильних матеріалів у Південному федеральному окрузі РФ. Тут щороку переробляють понад 15 млн тонн нафти, що становить 5,6% усієї російської переробки. НПЗ виробляє дизель, бензин та авіапальне, які критично важливі для логістики армії країни-агресора.

Оновлено об 11:42. Сили спеціальних операцій підтвердили ураження Волгоградського НПЗ. За попередньою інформацією, НПЗ зупинив свою роботу.

До слова, 16 вересня підрозділи ССО та інші частини Сил оборони уразили Саратовський НПЗ в Росії. В районі об’єкта зафіксовано вибухи та пожежу. Результати ураження уточнюються.