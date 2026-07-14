«Газпром нефтехим Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів Росії

У ніч на вівторок, 14 липня, безпілотники атакували одразу кілька промислових об'єктів на території Росії. За повідомленнями телеграм-каналів та OSINT-аналітиків, під ударом опинилися нафтопереробний завод «Газпром нефтехим Салават» у Башкортостані, нафтобаза «Роснефть-Опт», а також Афіпський НПЗ у Краснодарському краї.

Глава Башкортостану Радій Хабіров підтвердив атаку безпілотників на промислову зону Салавата. За його словами, постраждалих немає, а атаку нібито вдалося відбити. OSINT-спільноти повідомляють, що ціллю дронів став нафтопереробний комплекс «Газпром нефтехим Салават» – один із найбільших нафтопереробних і нафтохімічних заводів Росії, який входить до структури «Газпрому».

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Відомо, що у 2024 році це підприємство переробило 7,2 млн т нафтової сировини, що становить 2,7% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

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За інформацією телеграм-каналу Astra, під атакою також могла опинитися нафтобаза «Роснефть-Опт».

Обидва об'єкти розташовані приблизно за 1300 км від підконтрольної Україні ділянки кордону з Росією.

Крім того, у Краснодарському краї безпілотники повторно атакували Афіпський нафтопереробний завод. За даними російської влади, уламки БпЛА впали за 16 адресами в селищі Афіпському, станиці Смоленській та хуторі Коваленко. На території НПЗ виникла пожежа. Крім того, пошкоджень зазнали кілька приватних будинків – у них пошкоджено дахи, фасади, вікна та паркани. В одному з багатоквартирних будинків вибито шибки, пошкоджено двері та стелю в квартирі.

Також про вибухи повідомляли жителі Геленджика. За їхніми словами, пожежа спалахнула в районі місцевого аеродрому.

Explosions have been reported in Gelendzhik. A large fire broke out afterward. pic.twitter.com/d3pnLowMzp — Exilenova+ (@Exilenova_plus) July 14, 2026

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 13 липня, безпілотники атакували кілька регіонів Росії. Зокрема, під атаку потрапила Москва та Ставропольский край Росії, де зайнялася пожежа в районі місцевої нафтобази.