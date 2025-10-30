Єва Коршик стала обличчям капсульної колекції Bazhane

Відомий український бренд Bazhane потрапив у скандал через співпрацю з 25-річною блогеркою Євою Коршик, яка у 2014 році підліткою жила в окупованому Луганську, фотографувалась на фоні прапора так званої ЛНР та у футболці «Я русский». Після критики в соцмережах бренд зняв колекцію, створену в колаборації з Євою Коршик, а блогерка заявила, що гонорар за цю співпрацю перерахує на ЗСУ.

Єва Коршик народилася і жила в Луганську, з якого виїхала вже після окупації. Кілька років тому у соцмережах розшукали її архівне фото, на якому вона позує на тлі прапора так званої ЛНР та у футболці «Я русский». Сама блогерка розповідала, що фото зроблене у віці 14 років, коли вона жила в окупації. У інтерв’ю ютуб-каналу Ok Eva вона розповідала, що до переїзду в Харків піддавалась російській пропаганді, через що і зробила фото на тлі прапора самопроголошеної ЛНР і про цей вчинок тепер шкодує.

Фото Єви Коршик на фоні прапора так званої ЛНР та у футболці «Я русский»

Відомо, що після виїзду з окупації блогерка переїхала у Харків. Зараз вона живе у Лондоні, однак блогерську кар’єру веде в Україні. Днями відомий люксовий український бренд Bazhane випустив обмежену осінню колекцію Taste of Life, створену у колаборації з блогеркою. Це викликало суспільний резонанс, адже блогерці пригадали архівне фото на тлі прапора так званої ЛНР.

Після хвилі критики бренд вирішив прибрати колекцію з продажу, а сама блогерка повідомила, що гонорар від колаборації з Bazhane перерахує на підтримку українських військових.

«Я жила тривалий час під впливом російської пропаганди. Я і моя сім’я були зросійщені і це жахливо. Так, я зробила це фото, за яке мені соромно до цих пір. Я відчуваю страшенну відповідальність за це фото і мені шкода, що я його тоді зробила. Але це була 14-річна дитина, яка була під впливом пропаганди і зросійщення. Це був неусвідомлений вчинок», – відреагувала на скандал Єва Коршик.

Додамо, що за фото з прапором «ЛНР» Єва Коршик внесена до бази «Миротворець», однак там її дані вказані з помилками.