Євген Коновалець похований на цвинтарі Кросвейк у Роттердамі

Полковника армії УНР та першого голову ОУН Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Про це у п’ятницю, 17 липня, повідомили на сайті НВМК.

«Церемонія відбудеться із відданням військових почестей відповідно до статуту гарнізонної та вартової служб Збройних Сил України», – зазначено у повідомленні.

Відповідне розпорядження про перепоховання Кабінет Міністрів України видав 15 липня 2026 року №703-р, за підписом ще Юлії Свириденко. У документі затверджений план заходів з організації перепоховання, яким займатиметься Мінветеранів, МЗС, Міноборони та Український інститут національної пам’яті. Міністерство закордонних справ має подбати про отримання дозволів на ексгумацію останків Євгена Коновальця у Роттердамі (Королівство Нідерландів), переміщення через державний кордон України та вшанування пам’яті закордонними дипломатичними установами України. Урочисті заходи також заплановані під час перетину державного кордону України в межах Закарпатської області.

Євген Коновалець належить до провідних борців за незалежність України у ХХ столітті. Він народився у Зашкові на Львівщині. Був полковником Армії Української Народної Республіки та першим керівником Організації українських націоналістів у 1929–1938 роках. 23 травня 1938 року його вбив у Роттердамі Павло Судоплатов. Полковника поховали на цвинтарі Кросвейк. У цей день нині Україна вшановує всіх Героїв, що боролися за її незалежність.

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Євгена Коновальця перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі, де вже спочиває його побратим Андрій Мельник та його дружина Софія Мельник (Федак).