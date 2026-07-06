На могилі Софії Мельник встановили камʼяний хрест

На Національному військовому меморіальному кладовищі встановили новий памʼятник на могилі Софії Федак-Мельник – громадської діячки та учасниці українського національно-визвольного руху, дружини голови ОУН Андрія Мельника. Подружжя перепоховали в Україні 25 травня. Під час церемонії над могилою Андрія Мельника встановили високий хрест, тоді як поховання Софії Федак-Мельник позначили лише невеликою меморіальною плитою без фотографії. Таке оформлення викликало дискусію в соцмережах та серед істориків, які звернули увагу, що роль Софії Федак-Мельник звели передусім до статусу дружини відомого діяча.

Про новий повноцінний памʼятник на могилі Софії Мельник 6 липня повідомив чинний голова ОУН Богдан Червак. Він наголосив, що Софія Федак-Мельник не лише допомагала чоловікові у громадських та політичних справах, а й сама була активною діячкою.

Нині там встановлений такий самий хрест, як і на могилі чоловіка, де зазначено «референт Голови ОУН, діячка українського національно-визвольного руху у XX cт». Раніше там встановили невеликий прямокутний камінь, де було вказано «дружина Андрія Мельника та громадська діячка». Громадськість негативно відреагувала на применшення її ролі в історії України і позиціонування лише як дружини відомого чоловіка. Після суспільної дискусії памʼятник замінили.

Перший памʼятник на могилі Софії Мельник (фото Суспільного)

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Що відомо про Софію Федак-Мельник

Софія Федак народилася 30 жовтня 1901 року у Львові. У 1923 році закінчила Торговельну академію у Відні, паралельно брала участь в організації пластового руху. Після того працювала у Львові в Ревізійному союзі Українських кооперативів та була активною учасницею Українського жіночого союзу.

Її батько Степан Федак був адвокатом та фінансистом. Він керував страховим товариством «Дністер» у Львові. Мама Марія Федак-Січинська розвивала український жіночий просвітницький рух. Її старша сестра Ольга вийшла заміж за Євгена Коновальця. Брат Степан, січовий стрілець, воїн УГА та член УВО, 1921 року вчинив замах на лідера Польщі Юзефа Пілсудського.

«Степан Федак приятелював із Іваном Франком і митрополитом Андреєм Шептицьким. У його помешканні у Львові, що на вулиці Дорошенка, 48, збиралися відомі письменники, діячі культури, громадські діячі й політки. З-поміж них – половники Євген Коновалець і Андрій Мельник, а також майбутній командир УПА Роман Шухевич. Як відомо, Степан Федак таємно підтримував діяльність УВО і ОУН, зокрема надавав їм фінансову підтримку. Саме тут Андрій Мельник познайомився із Софією, донькою Федака. Між ними виникли почуття, які переросли у кохання і шлюб», – наголосив Богдан Червак.

Софія Федак та Андрій Мельник одружилися 28 лютого 1929 року в каплиці Духовної семінарії на вулиці Коперника у Львові.

У роки Другої світової війни сімʼя була інтернована та під арештом німецької влади. Після війни Мельники переїхали до Люксембурга, де Софія працювала у банківській сфері. Паралельно вона долучалася до діяльності Організації українських націоналістів, допомагаючи своєму чоловікові Андрієві Мельнику у підтримці міжнародної мережі ОУН. Також займалася впорядкуванням і фіксацією матеріалів з історії українського націоналістичного руху.

Після смерті чоловіка Софія доживала віку у пансіоні, через недугу вона не могла ходити, а дітей у подружжя не було. Померла 31 липня 1990 року, не доживши менше року до проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року. Похована поруч з чоловіком, тепер їхні останки перевезли на Батьківщину, де вони покояться на Національному військовому меморіальному кладовищі.