Компанія називає себе лідером у галузі в боротьбі з торгівлею людьми й сексуальною експлуатацією

Американська інвестиційна компанія Grizzly Research провела перевірку французької мережі готелів Accor та 19 березня опублікувала звіт, в якому звинувачує її у сприянні секс-експлуатації українських дітей. За даними дослідників, у деяких готелях мережі погоджувалися потенційно приймати в себе неповнолітніх дівчат з невизнаної «ДНР» разом з дорослими чоловіками, та розміщувати в себе депортованих українських дітей, яких хотіли всиновити росіяни.

У звіті йдеться, що дослідники вирішили провести перевірку готельної групи, бо вона позиціює себе як лідера у галузі в боротьбі з торгівлею людьми й сексуальною експлуатацією. З лютого до понад 200 готелів Accor у 20 країнах надіслали запити про бронювання «з серйозними натяками на сексуальну експлуатацію дітей та насильство над ними».

«Наші запити були розроблені таким чином, щоб викликати якомога більше тривожних сигналів щодо торгівлі людьми, поєднуючи неповнолітніх, зону активних бойових дій, неназване модельне агентство та перебування понад місяць без батьків чи інших законних опікунів», – йдеться у звіті.

Зокрема, представники Grizzly Research видавали себе за модельне агентство із псевдореспубліки «ДНР» та просили розмістити в себе «дівчат-сиріт віком 14-17 років, яких везли на модельний конкурс». У запиті на бронювання дослідники зазначали, що кожна з дівчат мала бути в кімнаті з дорослим чоловіком.

У 24 випадках готелі Accor погодилися підтвердити бронювання та не виявили занепокоєння навіть тоді, коли в них заздалегідь просили принести шампанське, презервативи та лубрикант. Крім того, деякі готелі мережі «проактивно пропонували» обрати номер з двомісним ліжком king-size та обіцяли створити романтичну атмосферу.

В іншому випадку дослідники повідомляли співробітників готелів, що бронюють номери для розміщення вивезених українських дітей, яких готувалися незаконно усиновити росіяни. Усі 18 готелів на території Росії, а також три у Казахстані й Узбекистані погодилися розмістити депортованих сиріт. Деякі з готелів запевнили, що не будуть ділитися конфіденційною інформацією про запити з головним офісом Accor у Франції, а також ЗМІ чи українськими посольствами.

«Щоб зрозуміти наші результати в перспективі, ми зв’язалися з готелями, які не пов’язані з Accor та знаходяться в тих самих районах, за допомогою того самого електронного листа для зв’язку. Ми виявили значно нижчий рівень відповідей та готовності обслуговувати наші запити. З 56 готелів, які не належать до Accor, з якими ми зв’язалися, лише один, здавалося, був готовий обслужити проблемний запит», – повідомили дослідники.

Крім того, в Grizzly Research звернули, що гендиректор Accor має звʼязки з американським фінансистом Джеффрі Епштейном, звинувачуваним у сексуальній експлуатації та торгівлі людьми. Опубліковані нещодавно файли у справі Епштейна свідчать, що в готелях мережі Rixos, яку придбала Accor, фінансист організував приватне навчання своїх особистих масажисток з Росії.

За даними агентства Reuters, після оприлюдненого звіту акції Accor впали на 10%. У компанії відреагували на дослідження та «твердо заперечили причетність до передбачуваної системної експлуатації, торгівлі людьми або дітьми». Готельна мережа заявила, що найняла незалежну компанію для проведення внутрішніх розслідувань та пообіцяла опублікувати висновки.