Настя Н. не відповіла на запит журналістів

Журналісти «Слідства.Інфо» виявили в нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США так званих «файлах Епштейна» електронне листування української моделі з фінансистом Джеффрі Епштейном, раніше засудженим за сексуальні злочини. З документів випливає, що дівчина могла підшуковувати для нього молодих жінок, імовірно за винагороду.

За даними розслідування, українка Настя Н. у 2015–2019 роках спілкувалася та зустрічалася з Епштейном. В одному з листів бізнесмен просив дівчину знайти йому «асистентку». Серед вимог було вказано: «Розумна, готова подорожувати», віком 22–25 років. Настя на це повідомлення відповіла: «Звісно ж, я підшукаю тобі дівчат!».

З листувань також видно, що Настя Н. отримувала від Епштейна авіаквитки між Києвом і Нью-Йорком, оплату навчання на курсах для архітекторів CAD, новенький MacBook за 3,5 тис. доларів та візити до салону краси у Нью-Йорку.

У червні 2017 року сторони, ймовірно, обговорювали зустріч Епштейна з трьома кандидатками на посаду «асистентки».

«Тож … (імʼя видалено, – ред.) не була ввічливою у своїй відповіді. Даша приїжджає до Нью-Йорка 25 серпня. І … (імʼя видалено, – ред.) живе у Нью-Йорку, але я хотіла б обговорити її кандидатуру з тобою, оскільки вона у стосунках з хлопцем. Не знаю, можливо, це може бути проблемою», – писала Настя Н. американському секс-злочинцю.

Згодом вона надіслала фото іншої знайомої – 25-річної Єлєни з Росії, яка перебувала у Шанхаї та планувала приїхати до США.

З подальшого листування випливає, що Єлєна почала подорожувати разом з Епштейном, зокрема на його приватний острів. Раніше десятки жінок заявляли, що саме там зазнавали сексуальної експлуатації та насильства.

Згодом, вже у 2018 році Настя надіслала Епштейну покликання на фото ще однієї дівчини й запитала бізнесмена: «Як вона тобі для Джеффріленду? (ймовірно, йдеться про острів Епштейна, – ред.) Вона нова подруга, дуже мила, я можу дізнатися більше». Однак Епштейн відхилив пропозицію, бо дівчина йому не до смаку.

Настя Н. надсилає Джеффрі Епштейну відео із ще однією дівчиною: «Ще одна нова подруга з Нью-Йорка. Ми маємо зустрітися для зйомки спільного відео з йоги. Подивимося, чи сподобається вона тобі, і я зможу дізнатися більше». Однак Епштейн відповідає: «Більше… (імʼя видалено, – ред.), ніж як моя покоївка».

Водночас у листуванні Епштейн просив свою асистентку Леслі Грофф нагадати про передачу 10 тис. доларів Насті. За що саме призначалася ця сума і чи була вона виплачена, з документів незрозуміло.

Скрин листування Джеффрі Епштейна з асистенткою Леслі Грофф

Настя Н. не відповіла на запит журналістів щодо коментаря про її листування з Епштейном, а після прочитання повідомлення закрила свій акаунт в інстаграмі. Її мати, яка мешкає в Броварах, сказала, що донька нібито «осторонь цих подій» і запевнила, що передасть прохання про коментар.

Журналісти також намагалися звʼязатися з однією з жінок, чиї фото Настя Н. надсилала Епштейну з пропозицією подальшого знайомства, однак жінка також не відповіла на повідомлення.

Нагадаємо, Джефрі Епштейн – американський фінансист, мультимільйонер та філантроп, якого звинувачували в секс-торгівлі неповнолітніми. За даними слідства, починаючи з 1990-х років він створив мережу для вербування й сексуальної експлуатації десятків підліток. Епштейна звинувачували в організації секс-вечірок для еліт західних країн.

У 2008 році він уклав угоду з прокуратурою Флориди (так звану угоду про визнання провини) і відбув лише 13 місяців у в’язниці з правом виходу на роботу.

У липні 2019 року Епштейна знову заарештували за обвинуваченням у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації неповнолітніх. 10 серпня 2019 року Епштейна знайшли мертвим у камері слідчого ізолятора в Нью-Йорку. За офіційними повідомленнями, причиною смерті є самогубство.