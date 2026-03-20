Через тиждень після надскладної операції Ярослав поїхав додому

Один із провідних спінальних хірургів у світі, американець Ізадор Ліберман спільно з спеціалістами львівської дитячої лікарні св. Миколая прооперував 16-річного підлітка з Львівщини, який живе з кардіостимулятором і мав сколіоз найважчого 4-го ступеня. Під час надскладної операцаії лікаря вдалося зменшити викривлення хребта з критичних 80 градусів до 25.

Ярослав народився відразу з кількома важкими вадами серця і у перші дні життя переніс складну кардіохірургічну операцію. У пів року йому встановили кардіостимулятор, який всі ці роки буквально рятує його життя, надсилаючи електричні імпульси для підтримки правильного серцевого ритму. В останні роки у хлопця виникла ще одна серйозна проблема. Під час активної фази росту його хребет почав стрімко викривлятися. У нього діагностували прогресуючий сколіоз, повідомили у лікарні.

Це суттєво ускладнювало підлітку життя, йому дошкуляв біль, задишка, важко було ходити, підніматися сходами. Допомогти могла лише операція на хребті. Та через кардіостимулятор операція була дуже ризикована. Справа у тім, що під час втручання при розрізі мʼяких тканин лікарі використовують спеціальне обладнання, що дозволяє уникнути крововтрати. Інструмент подає струм через все тіло, а це могло призвести до збою налаштувань кардіостимулятора і порушення ритму серця.

Хребет хлопця до і після операції

Допомогти хлопцю зуміла міжнародна команда лікарів, яка вперше прибула до України і Львова, і яку очолював спінальний хірург світового рівня зі США Ізадор Ліберман. Разом зі спеціалістами дитячої лікарні хірурги ретельно підготувалися до операції: провели консультації з кардіологами, переналаштували кардіостимулятор, залучили реаніматологів та нейрофізіолога для постійного моніторингу стану хлопця під час втручання.

Операція зі зменшення викривлення хребта проходила у кілька етапів. «Спершу лікарі обережно відокремили спинний мозок Ярослава від навколишніх тканин – це був один із найнебезпечніших моментів. Далі встановили металеву конструкцію зі стрижнів і гвинтів, яка дозволила вирівняти хребет. У результаті викривлення вдалося зменшити з критичних 80° до 25° – це максимально можливий для безпеки спинного мозку показник. І завдяки ретельній підготовці вдалося уникнути кардіологічних ускладнень», – кажуть у лікарні.

На другий день після операції Ярослав сів, а на третій – зробив перші кроки. Через тиждень після втручання його виписали з лікарні. Така динаміка відновлення ще донедавна здавалася неможливою, але медицина йде вперед. Попереду на хлопця чекає ще кілька місяців реабілітації.

Упродовж тижня медична місія на чолі з Ізадором Ліберманом прооперувала восьмеро українських дітей. Десятки пацієнтів отримали консультації і шанс на лікування.