Моряк бігав на палубі авіаносця та публічно оприлюднив свої результати

Єдиний у світі атомний авіаносець за межами США – французький корабель «Шарль де Голль» – викрив своє місце розташування у морі через моряка, який займався пробіжками на палубі. Він опублікував результат своєї пробіжки серед моря у застосунку Strava, повідомила 19 березня французька газета Le Monde.

Нещодавно авіаносець за наказом президента Франції Емманюеля Макрона передислокували з Балтійського до Середземного моря. Авіаносець мав допомогти країнам-союзникам у війні на Близькому Сході.

Журналісти зʼясували, що хоч присутність французького авіаносця не є секретною, проте через необачність одного з моряків його дислокацію можна було дізнатися будь-кому. Так, місце розташування корабля в Середземному морі виявили через пробіжки французького військового, який публікував свої спортивні результати в мережі.

За даними Le Monde, моряк влаштував пробіжку палубою авіаносця та зафіксував свій результат – близько 7 км за 35 хв – за допомогою смартгодинника. Крім того, свої результати він завантажив у мобільний застосунок для спортсменів Strava. Додаток відстежує спортивну активність із використанням геолокації.

Моряк опублікував результати пробіжки прямо в морі

Також журналісти виявили, що моряк мав публічний акаунт у застосунку. Через це інші користувачі Strava могли бачити, як він здійснює пробіжку прямо посеред моря.

У французькому командуванні наголосили, що моряк порушив правила, про які військових регулярно інформують. Там заявили, що вживуть відповідних заходів проти порушника.

Le Monde нагадала, що у 2024 році виявила інформацію про пробіжки у Strava агентів служби безпеки відомих людей. Зокрема, застосунком користувалися агенти Емманюеля Макрона та Владіміра Путіна, а інші користувачі могли відстежувати рух перших осіб.