Рятувальники спустили людей на землю за допомогою спеціального спорядження

Близько полудня неділі, 30 січня, на горі Тростян, що у Славському, зупинився крісельній підйомник. Вродовж півгодини рятувальники знімали людей з канатної дороги за допомогою альпіністського спорядження, повідомили у прес-службі ДСНС.

О 12:05 до рятувальників надійшло повідомлення, що на горі Тростян зупинився крісельний підйомник із 7 туристами, серед яких дитина.

За допомогою альпіністського спорядження рятувальники зняли туристів з підйомника. Рятувальна операція тривала близько 30 хвилин. Ніхто з людей не постраждав. Причина зупинки підйомника ще не відома.

До проведення рятувальних робіт залучалося 15 осіб та 2 одиниці спецтехніки ДСНС.

Нагадаємо, 1 січня минулого року трапилась така ж ситуація. Тоді на підйомнику застрягли аж 74 людини.

Додамо, що представники холдингу OKKO Group стали власниками популярного гірськолижного комплексу «Захар Беркут» біля Славського. Цього року ймовірно розпочнеться будівництво анонсованого шість років тому масштабного гірськолижного комплексу у межах сіл Волосянка та Верхня Рожанка. Відкрити новий гірськолижний курорт планують через два роки.