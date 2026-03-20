Іванна Деркач працювала в ліцеї чотири роки

У Камінь-Каширському ліцеї №1 імені Євгена Шабліовського звільнили логопединю Іванну Деркач після конфлікту з колегою та батьками учнів. Педагогиня образила іншу вчительку при учнях і нецензурно висловлювалася до батьків, які вимагали вибачень. Одного з чоловіків Іванна Деркач побила, тож поліція скерувала протокол до суду.

Як розповіла ZAXID.NET директорка ліцею Людмила Тішкова, після інциденту вчительці оголосили догану, а в навчальному закладі ініціювали службове розслідування. Під час перевірки опитали свідків і проаналізували обставини конфлікту, після чого 16 березня Іванну Деркач звільнили. Наразі посада логопеда у ліцеї вакантна.

Окрім цього, щодо Іванни Деркач тривають судові процеси через образи працівника служби у справах дітей, який працює в ліцеї, а також через побиття батька одного з учнів. За словами директорки, вчителька своєї вини не визнала і не перепросила.

Відомо, що раніше Іванну Деркач уже притягували до відповідальності за подібну поведінку. Як йдеться у постанові Камінь-Каширського районного суду від 2 квітня 2025 року, жінку визнали винною у дрібному хуліганстві. За даними слідства, логопединя проводила заняття в актовому залі дитсадка, коли туди зайшла мати одного з вихованців і запитала про спортивний захід. У відповідь Іванна Деркач порадила звернутися до методиста, а згодом ображала її словами. Коли жінка зробила зауваження, педагогиня почала кричати, нецензурно лаятися та показала образливий жест. Тоді їй призначили 119 грн штрафу і зобов’язали сплатити 605 грн судового збору.

Нагадаємо, конфлікт, через який звільнили логопединю, стався 4 березня 2026 року у Камінь-Каширському ліцеї №1. За словами директорки, педагогиня прийшла до класу забрати учня, однак дитина відмовилася йти на заняття. Після втручання іншої вчительки між ними виникла суперечка, під час якої Іванна Деркач перейшла на особисті образи, зокрема згадала чоловіка колеги, який загинув на фронті.

Наступного дня до школи прийшли батьки учнів із вимогою, щоб логопединя публічно перепросила. Однак розмова переросла у новий конфлікт. За даними поліції, жінка нецензурно висловлювалася, а також побила одного з батьків.