Іванна Деркач працювала в ліцеї чотири роки

Камінь-Каширський районний суд Волинської області визнав винною логопединю місцевого ліцею №1 Іванну Деркач у дрібному хуліганстві. Вона образила іншу вчительку при учнях, нецензурно висловлювалася до батьків і вдарила одного з чоловіків. За це їй призначили 40 годин громадських робіт.

Як йдеться у постанові від 23 березня, інцидент стався 5 березня 2026 року у Камінь-Каширському ліцеї №1 ім. Євгена Шабліовського. Близько 9:00 батьки другокласників прийшли до логопедині, яка напередодні образила іншу вчительку, зокрема некоректно висловлювалася про її загиблого на фронті чоловіка.

Батьки вимагали від Іванни Деркач вибачень, однак вона почала конфліктувати і з ними. На відео, оприлюдненому учасниками інциденту, видно, як учителька нецензурно висловлюється, коли мова заходить про необхідність перепросити за образи полеглого воїна. Також вона кричала до одного з чоловіків: «На коліна бігом», а до матері учня звернулася словами: «Пішла звідси, дура».

Як розповіла ZAXID.NET директорка ліцею Людмила Тішкова, після інциденту вчительці оголосили догану, а в навчальному закладі ініціювали службове розслідування. Під час перевірки опитали свідків і проаналізували обставини конфлікту, після чого Іванну Деркач звільнили.

У суді Іванна Деркач свою вину заперечувала. За словами логопедині, того дня вона проводила індивідуальне заняття, коли до кабінету увірвалися двоє чоловіків. Один нібито кричав і лаявся, а інший – вдарив її в голову та груди, а також пошкодив ногу. За словами жінки, вона зверталася по допомогу до медиків, заступника директора та інспектора з освітньої безпеки, однак ті не допомогли їй. На уточнення судді вона підтвердила, що «висловлювалась діалектизмами» під час конфлікту, оскільки реагувала на матюки та побої від сторонніх людей.

Водночас батько однієї з учениць розповів, що дізнався про поведінку логопедині від доньки, яка не хотіла йти до школи. Дівчинка сказала, що Іванна Деркач матюкалася під час сварки з іншою вчителькою та говорила жахливі речі про її загиблого чоловіка, який був другом і кумом їхньої сім’ї.

Після цього чоловік разом з іншими батьками дітей 2-Б класу прийшов до директорки школи, яка, за його словами, не реагувала на численні скарги щодо логопедині. Вони попросили поспілкуватися з учителькою і, за словами чоловіка, хотіли лише домогтися її вибачень. Однак під час розмови Іванна Деркач вдарила потерпілого. У відповідь він відштовхнув її, після чого обвинувачена схопила стілець і почала ним розмахувати.

Після того як учасники конфлікту заспокоїлися, чоловік відійшов від учительки, а суперечка перейшла у словесну. За його словами, під час неї Деркач поводилася неадекватно. Потерпілий додав, що загалом у конфлікті брали участь близько восьми людей. Події спершу відбувалися в кабінеті, а згодом перемістилися до коридору ліцею. Учителька лаялася на батьків, завуча, поліцейських та інших учителів. Присутні робили їй зауваження і просили припинити конфлікт, однак вона не реагувала.

Суддя Роман Ходачинський визнав Іванну Деркач винною у дрібному хуліганстві (ст. 173 КУпАП) та призначив 40 годин громадських робіт. Рішення набрало законної сили 3 квітня 2026 року.

Додамо, що раніше Іванну Деркач уже притягували до відповідальності за подібну поведінку. Як йдеться у постанові Камінь-Каширського районного суду від 2 квітня 2025 року, жінку також визнали винною у дрібному хуліганстві. За даними слідства, логопединя проводила заняття в актовому залі дитсадка, коли туди зайшла мати одного з вихованців і запитала про спортивний захід.

У відповідь Іванна Деркач порадила звернутися до методиста, а згодом почала ображати жінку. Коли та зробила їй зауваження, педагогиня почала кричати, нецензурно лаятися та показала образливий жест. Тоді їй призначили 119 грн штрафу і зобов’язали сплатити 605 грн судового збору.