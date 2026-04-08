Рішення про онлайн-навчання в Луцьку ухвалили після опитування батьків учнів

У понеділок, 13 квітня, школи Луцької громади працюватимуть у дистанційному форматі. Таке рішення ухвалили після опитування батьків учнів. Про це у середу, 8 квітня, повідомив директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар.

За його словами, рішення затвердили 7 квітня під час наради з керівниками навчальних закладів. У школах, де передбачене навчання у суботу, дистанційний формат діятиме також 11 квітня.

«Попередньо провели опитування серед батьків, яке показало, що значна частина учнів не відвідуватиме заняття очно. Багато сімей планують поїздки або святкування поза містом», – пояснив Віталій Бондар.

Водночас у дитячих садках працюватимуть чергові групи. Заклади прийматимуть дітей за потреби, якщо батьки звернуться із відповідним запитом.

Додамо, що цьогоріч Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень 12 квітня.