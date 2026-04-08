Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька з 11 по 12 квітня

У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька. Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24) 11 квітня: Велика субота 07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;

12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);

23:30 – Полуношниця. 12 квітня: Воскресіння Христове 00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;

13:00 – вечірня. Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1) 11 квітня: Велика субота 07:00 – літургія (сповідь, причастя);

09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;

12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;

23:20 – Опівнічна. 12 квітня: Воскресіння Христове 00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;

07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;

17:00 – вечірня. Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5) 11 квітня: Велика субота 09:00 – служба Божа;

15:00–20:00 – благословення пасок та інших страв (кожні 30 хв); 12 квітня: Воскресіння Христове 08:00 – утреня;

09:00 – служба Божа, освячення пасок;

11:00 – служба Божа, освячення пасок. Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2) 11 квітня: Велика субота 08:00 – літургія;

12:00–20:00 – освячення пасок (кожні 2 години);

23:30 – нічна служба. 12 квітня: Воскресіння Христове 00:00–04:00 – нічна служба.

