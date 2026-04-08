Розклад святкових богослужінь у церквах Луцька на Велику суботу та Великдень
Цьогоріч християни східного обряду святкуватимуть Воскресіння Христове 12 квітня
Розклад святкових богослужінь у храмах Луцька з 11 по 12 квітня
У неділю, 12 квітня, Українська греко-католицька церква та Православна церква України святкуватимуть Великдень. ZAXID.NET публікує розклади святкових богослужінь у храмах Луцька.
Храм Холмської Ікони Божої Матері (проспект Волі, 24)
11 квітня: Велика субота
- 07:30 – вечірня з літургією св. Василія Великого;
- 12:00–19:00 – освячення пасок (кожні 20–30 хв);
- 23:30 – Полуношниця.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – рання, літургія та освячення пасхальних принесень;
- 13:00 – вечірня.
Кафедральний собор Святої Трійці (Градний узвіз, 1)
11 квітня: Велика субота
- 07:00 – літургія (сповідь, причастя);
- 09:00 – літургія (сповідь, причастя), панахида;
- 12:00–21:00 – освячення пасхальних страв;
- 23:20 – Опівнічна.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00 – Хресний хід навколо храму, рання, літургія, освячення пасхальних страв;
- 07:30 – літургія, освячення пасхальних страв у нижньому храмі;
- 17:00 – вечірня.
Луцький монастир Святого Василія Великого УГКЦ (вул. Карпенка-Карого, 5)
11 квітня: Велика субота
- 09:00 – служба Божа;
- 15:00–20:00 – благословення пасок та інших страв (кожні 30 хв);
12 квітня: Воскресіння Христове
- 08:00 – утреня;
- 09:00 – служба Божа, освячення пасок;
- 11:00 – служба Божа, освячення пасок.
Хрестовоздвиженська церква (вул. Данила Галицького, 2)
11 квітня: Велика субота
- 08:00 – літургія;
- 12:00–20:00 – освячення пасок (кожні 2 години);
- 23:30 – нічна служба.
12 квітня: Воскресіння Христове
- 00:00–04:00 – нічна служба.
