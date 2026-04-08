Школяр грає в шахи із дідусем

Слова «очко» і «бал» є синонімами в українській мові чи все ж варто зважати на контекст? Якщо ви вагаєтесь, то розберімось разом, щоб не припуститися помилки.

Телеграм-канал Correctarium пояснює, що «очко» і «бал» загалом є синонімами, однак ставити знак абсолютної рівності між цими словами не варто, кожне з них треба вживати з врахуванням контексту.

Очко – це одиниця рахунку, переважно у спортивних змаганнях та різних іграх. Очки нараховують за об’єктивними критеріями, закладеними в правилах.

Іменником бал позначають цифрову оцінку успіхів у спортивних змаганнях, а також знань і поведінки учня, і таке оцінювання часто має суб’єктивний характер. Також балом називають одиницю виміру сили чи інтенсивності природних явищ.

Правильні приклади вживання слів «очко» і «бал»:

У футболі за перемогу команда отримує три очки, за нічию – одне, а за поразку – жодного.

У настільних іграх переможні очки нараховують за виконання визначених умов, і саме вони визначають підсумковий результат гри.

Максимальний бал на НМТ-2026 з одного предмета становить 200 балів.

