Сім країн висловили готовність долучитися до зусиль із забезпечення безпечного проходу протокою

Семеро країн-партнерів США погодилися долучитися до зусиль для забезпечення безпечного проходу суден через Ормузьку протоку, заблоковану Іраном. Про це йдеться у спільній заяві лідерів країн, опублікованій 19 березня.

До заяви долучилися Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія та Канада. У документі країни засудили атаки Ірану та комерційні кораблі у Перській затоці та закликали його припинити мінування та обстріли територій прилеглих країн.

«Ми висловлюємо готовність долучитись до відповідних зусиль для забезпечення безпечного проходу через протоку. Вітаємо зобов’язання країн, які займаються підготовчим плануванням», – йдеться у повідомленні.

Також країни запевнили, що вживатимуть заходів для стабілізації енергетичних ринків. Крім того, вони зобовʼязалися надавати підтримку найбільш постраждалим від блокування Ормузької протоки країнам.

Чи залучатимуть країни свій військових контингент для врегулювання ситуації, наразі невідомо. Водночас, за даними France24, Німеччина, Франція та Італія натякнули, що про негайну військову допомогу не йдеться – країни радше підтримують потенційну багатосторонню ініціативу після припинення вогню.

Нагадаємо, з лютого на Близькому Сході триває військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, який не відмовився від своєї програми ядерного озброєння. По країні завдають масовані ракетні та авіаційні удари. У відповідь Іран атакував американські та європейські бази в низці країн Перської затоки. Згодом американські чиновники заявили про блокування Ормузької протоки та мінування її вод з боку Ірану.

14 березня президент США Дональд Трамп попросив допомоги інших країн у захисті Ормузької протоки. Він висловив сподівання, що Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Велика Британія та інші країни, які постраждали від блокування нафтових постачань через Ормузьку протоку, відправлять туди військові кораблі. До слова, раніше він заявляв, що США не потребують сторонньої допомоги у боротьбі з Іраном.

Втім, країни не висловили належної ініціативності та відреагували на заклик Трампа доволі стримано. Після цього американський президент заявив, що Сполученим Штатам варто переглянути своє членство в НАТО, розкритикувавши союзників за небажання допомагати США у війні в Ірані.