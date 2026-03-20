Ректор Львівського державного університету безпеки життєдіяльності (БЖД) Дмитро Бондар подав декларацію за 2025 рік. Торік його дружина купила дві земельні ділянки у Хмельницькій області.

Як вказано у декларації, яку опублікували на сайті НАЗК, у 2025 році Дмитро Бондар отримав майже 1,3 млн грн зарплати в університеті та 389,6 тис. грн пенсії. Його дружина Світлана Бондар працює у медоб’єднанні МВС по Хмельницькій області та викладає у Львівському університеті внутрішніх справ. Загалом вона отримала 214 тис. грн зарплати, натомість як ФОП заробила понад 2,2 млн грн. Підприємницькою діяльністю Світлана Бондар займається лише два роки та має КВЕДи на оренду нерухомості. Власне з оренди у 2025 році вона заробила ще 536 тис. грн. Також вона вказала 863,8 тис. грн страхових виплат і 696 тис. грн від продажу нерухомості.

Сім’я задекларувала 34 об’єкти нерухомості, більшість із яких записані на Світлану Бондар. У 2025 році вона стала власницею двох ділянок вартістю 240 тис. грн в селі Великі Пузирки на Хмельниччині. Судячи з попередньої декларації ректора, у 2025 році його дружина продала автомобіль Škoda Superb та користується автомобілем доньки Аліни Бондар Volkswagen Touareg. До слова, вона працює у Держпродспоживслужбі.

Дмитро Бондар задекларував 75 тис. доларів готівки та 45 тис. грн на банківських рахунках, а його дружина вказала 98 тис. доларів готівкою і майже 39 тис. грн на рахунках у банку. За рік сім’я сплатила 260 тис. грн кредиту за квартиру, яку Дмитро Бондар у 2024 році купив у Львові.

Нагадаємо, що у 2022 році Дмитро Бондар був заступником голови ДСНС України. Тоді його відсторонили від посади через подарунок – тубус гранатомета, який згодом вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі. У лютому 2023 року Кабмін звільнив Дмитра Бондара з посади заступника голови ДСНС України за власним бажанням. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, Дмитро Бондар очолив Львівський університет БЖД наприкінці січня 2024 року.