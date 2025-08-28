Ярослав Шимчик отримав легкі поранення після вибуху гранатомета у грудні 2022 року

Польські правоохоронці, які розслідують вибух українського гранатомета в кабінеті колишнього глави поліції Ярослава Шимчика, вважають, що сувенірну зброю могли замінити на справжню. Також розслідування встановило, що перед інцидентом поліцейські отримали лист з попередженням. Повідомлення латиською мовою з російського домену відправили у грудні 2022 року за два дні до поїздки генерала Шимчика до Києва. Газета Rzeczpospolita розповіла, що інформацію сприйняли як жарт або фальшиву загрозу, і не пов'язували з вибухом 14 грудня. Дмитро Бондар, який бувши заступником очільника ДСНС подарував польському генералу гранатомет, сьогодні працює ректором Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

Лист про майбутній вибух не передали до Агенції внутрішньої безпеки, а скерували до одного з районних управлінь поліції Варшави з позначкою «для подальшого розгляду». Речник варшавської поліції Роберт Шуміата пояснив, що у повідомленні не йшлось про вибух саме в головному управлінні поліції.

«Електронний лист мав заголовок "Бомба" і все. Він говорив про нібито закладений вибуховий пристрій, але не уточнював, де саме. Текст був написаний латиською мовою. Окрім головного управління поліції, його адресатами були також кілька установ у Латвії. Ми провели піротехнічну перевірку будівлі головного управління, але загрози не знайшли», – розповів Роберт Шуміата.

Він зазначив, що поліцейські звернулися з прокуратури з клопотанням відкрити кримінальну справу за статтею про неправдиве повідомлення. Прокуратура відмовила у клопотанні.

«Я в повному шоці, що ніхто мене про це не поінформував», – сказав Ярослав Шимчик.

Працівники поліції, які готували візит Шимчика до України, говорять, що якби знали про лист, то відрядження б скасували. Rzeczpospolita зазначає, що під час поглибленої перевірки в Головному управлінні поліції після вибуху гранатомета лист не знайшли.

Під час офіційного візиту генерала Ярослава Шимчика до України йому подарували два одноразові використані гранатомети – від голови Нацполіції України Ігоря Клименка та тодішнього заступника голови ДСНС Дмитра Бондара. Посадовці запевнили, що тубуси безпечні. Після повернення до Польщі Шимчик залишив подарунки у своєму кабінеті. Коли він вирішив перекласти тубуси, один з них вибухнув. У будівлі поліції обвалилася стеля, а генерала госпіталізували з легкими пораненнями. Гранатомет не активувався повністю, тому наслідки не стали фатальними.

У вересні 2024 року Шимчику вручили підозру через володіння переносною зброєю без дозволів та неумисне створення загрози для життя багатьох людей. Слідчі вважають, що Шимчик без ліцензії провіз гранатомет через кордон і не повідомив про це митні органи. Справу передали до суду. Перше засідання має відбутися у листопаді 2025 року.

Однак в іншій справі Шимчик має статус потерпілого. Прокурори вважають, що генерала поспішно звинуватили у незаконному перевезенні зброї, а подарований в Україні відстріляний гранатомет могли замінити на інший.

Згідно з попереднім розслідуванням, вибухнув гранатомет, який подарував Дмитро Бондар. Rzeczpospolita пише, що під час передачі тубуса делегація зробила фото, яке є вагомим у розслідуванні. Судові експерти вважають, подарований гранатомет відрізняється від того, що вибухнув у кабінеті.

«Гранатомет, що вибухнув у головному управлінні поліції, досліджували експерти з Військового інституту техніки та озброєння і визнали, що він був справним і вибухнув після натискання на спусковий гачок. Тепер виявляється, що експерти оцінювали інший гранатомет, ніж той, який, згідно з пам'ятною фотографією, отримав Шимчик. Вони відрізняються, зокрема, тим, що на одному має бути характерний напис, а на іншому його немає», – йдеться у публікації.

Підміну гранатомета мають дослідити експерти. Якщо гіпотезу підтвердять, то звинувачення генерала в незаконному перевезенні зброї є безпідставними.

Журналісти додають, що польська прокуратура також надіслала українській стороні чергову серію запитань та клопотання про допит наступних свідків.

Нагадаємо, що Польща призупиняла розслідування у справі про вибух українського гранатомета й звинувачувала Україну в ігноруванні запитів. За інформацією RMF FM, після місяців мовчання українська сторона звернулася до регіональної прокуратури у Варшаві та передала матеріали. Влітку 2025 року стало відомо, що розслідування поновили.

Додамо, що в Україні відкрили провадження за фактом вибуху, а заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили від посади. З січня 2024 року він обіймає посаду ректора Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.