Вибух українського гранатомета в управлінні поліції стався у грудні 2022 року

Польща призупиняла розслідування у справі про вибух українського гранатомета в управлінні поліції, адже українська сторона нібито не відповідала на запити. Та радіостанція RMF FM у п’ятницю, 18 липня, повідомила, що розгляд справи поновили.

Польські журналісти розповіли, що після місяців мовчання українська сторона звернулася до регіональної прокуратури у Варшаві та передала листування, пов'язане з роз'ясненням цього питання.

«Це не є повним виконанням польського прохання про допомогу. Попри це, прокурор, який веде справу, вирішив, що є підстави для поновлення справи, і вже підготував додаткове клопотання до української сторони», – йдеться у повідомленні.

Польські слідчі хочуть допитати додаткових свідків. Мова йде про людей, які могли б знати обставини передачі польській делегації в Києві подарунка у вигляді модифікованих гранатометів, водіїв або персоналу технічної служби. Таким чином прокуратура хоче з'ясувати, чи став колишній начальник поліції, генерал Ярослав Шимчик жертвою диверсії, чи він має відповісти за незаконне володіння гранатометом і доведення його до вибуху в приміщенні управління.

Вибух подарованого в Україні гранатомета у Польщі: що відомо

У 2022 році Ярослав Шимчик відвідував Україну з офіційним візитом. Тоді йому подарували два використані гранатомети. Перший подарунок надійшов від голови Національної поліції України Ігоря Клименка. Це був уживаний протитанковий гранатомет, з якого стріляли по російських танках. Пізніше польські поліцейські зустрілися з головою Державної служби з надзвичайних ситуацій України Сергієм Круком. Після зустрічі його заступник Дмитро Бондар подарував Ярославу Шимчику ідентичний тубус гранатомета, запевнивши, що він використаний та безпечний.

Після повернення в Польщу Шимчик залишив подарунки у кабінеті. Та за його словами, наступного дня, 14 грудня, після повернення хотів перекласти їх, і як тільки він перевернув один із гранатометів на підлогу – пролунав вибух. Генерала госпіталізували й він два дні пробув у лікарні. У будівлі стався обвал стелі та були пошкоджені кілька кабінетів. 30 вересня 2024 року Шимчику висунули звинувачення через інцидент з вибухом гранатомета.

Також 20 грудня стало відомо, що в Україні відкрили провадження за фактом вибуху, а заступника глави ДСНС Дмитра Бондара відсторонили від посади. У лютому 2023 року Кабмін звільнив його з посади заступника голови ДСНС України за власним бажанням. А наприкінці січня 2024 року Бондар очолив Львівський університет БЖД.

Раніше ZAXID.NET писав, що Бондар подав до НАЗК декларацію за 2024 рік, вказуючи квартиру у Львові та 4,3 млн грн сімейних доходів.