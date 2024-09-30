Шимчик не розуміє цих звинувачень і відмовляється відповідати на них

Колишньому голові Головного управління поліції Польщі Ярославу Шимчику висунули звинувачення через інцидент з вибухом гранатомета з України. Про це 30 вересня повідомили польські ЗМІ, зокрема, RMF24 та Polsat News.

Мова йде про випадок, що стався взимку 2022 року. Тоді у кабінеті Шимчика вибухнув сувенір-гранатомет, який йому подарували в Україні. Сьогодні стало відомо, що генералу висунули два звинувачення:

у володінні переносною зброєю у вигляді гранатомета без відповідних дозволів,

у неумисному створенні загрози для життя і здоров’я багатьох людей та майна.

Відомо, що Шимчик не мав необхідних дозволів й не задекларував подарований гранатомет, коли перетинав кордон. За це йому загрожує позбавлення волі від пів року до 8 років. Ще до 5 років позбавлення волі генералу загрожує за те, що він, за словами слідчих, розблокував запобіжник гранатомета всередині будівлі.

Представник окружної прокуратури Варшави зазначив, що сам Шимчик не розуміє цих звинувачень і відмовляється відповідати на них. Крім цього, він вимагає згоди компетентного міністра внутрішніх справ та адміністрації щодо слухання справи.

До слова, до цього часу Шимчик у справі був у статусі потерпілого, а не обвинуваченого.

Що відомо про вибух подарованого в Україні гранатомета у Польщі

Нагадаємо, у 2022 році Ярослав Шимчик відвідував Україну з офіційним візитом, під час якого отримав у подарунок два протитанкові гранатомети (ймовірно, RGW-90). Тоді українська сторона стверджувала, що вони були використані.

Після повернення в Польщу Шимчик залишив подарунки у кабінеті. Та за його словами, наступного дня, 14 грудня, після повернення хотів перекласти їх, і як тільки він перевернув один із гранатометів на підлогу – пролунав вибух. Генерала госпіталізували й він два дні пробув у лікарні. У будівлі стався обвал стелі та були пошкоджені кілька кабінетів.

20 грудня стало відомо, що в Україні відкрили провадження за фактом вибуху.