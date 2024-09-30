Справу проти президента розгляне суд Варшави 24 жовтня 2025 року

Польська громадська організація «Центр моніторингу расистської та ксенофобської поведінки» подала заяву до суду на президента країни Анджея Дуду за його висловлювання про поляків. Відповідну заяву опублікували на сторінці ГО 29 вересня.

Відомо, що учасників громадської організації обурив вислів президента про поляків, якій прозвучав ще у вересні 2023 року. Дуда був гостем програми «Гість новин». Під час ефіру він висловив своє розчарування щодо фільму «Зелений кордон». Адже на думку Дуди, він показує польських офіцерів мало не садистами.

«Той факт, що пані Голланд таким чином показує польських службовців, які виконують свою роботу для польського суспільства, для безпеки всіх нас, безпеки Польщі, то я не дивуюсь, що офіцери Прикордонної служби, які подивилися цей фільм, використовували гасло «В кінотеатрі сидять тільки свині», – сказав президент.

Пізніше він пояснив, що це була не його думка, а цитата представників прикордонників.

Справу проти президента розгляне Окружний суд Варшави 24 жовтня 2025 року. Судове засідання відбудеться у дистанційному форматі, і всі охочі зможуть долучитися до нього онлайн.

Фільм «Зелений кордон»: що відомо

«Зелений кордон» – це драматичний фільм спільного міжнародного виробництва 2023 року режисерки Аґнєшки Голланд. Він розповідає про долю мігрантів, які опинилися в скрутному становищі під час кризи на кордоні між Білоруссю та Європейським Союзом.

«У підступних і болотистих лісах, що утворюють так званий «зелений кордон» між Білоруссю та Польщею, біженці з Близького Сходу та Африки, які намагаються потрапити до Європейського Союзу, потрапляють у геополітичну кризу, спровоковану Олександром Лукашенком. Намагаючись спровокувати Європу, біженців заманюють до кордону пропагандою, обіцяючи легкий прохід до ЄС», – йдеться в описі до кінострічки.

Фільм отримав схвальні відгуки критиків й був відзначений спеціальним призом журі на Венеційському міжнародному кінофестивалі. Однак поляки, зокрема й урядовці, засудили його.

Нагадаємо, нещодавно Дуда відреагував на заяву міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша про те, що Україна не зможе стати членом Європейського союзу без розв'язання «Волинського питання». Він назвав такі припущення політикою Путіна.