Ділянка призначена для будівництва багатоповерхівки

В середу, 18 березня, Жовківська міська рада провела системі Prozorro. Продажі повторний аукціон з продажу комунальної земельної ділянки площею 1,488 га для будівництва багатоквартирного житлового будинку на вул. Петлюри у Жовкві зі стартовою ціною 5,2 млн грн.

Повторний аукціон оголосили після того, як переможець попередніх торгів – ТОВ «СГ Спецбуд» – був дискваліфікований через несплату за ділянку 50 млн грн. Відповідний протокол про дискваліфікацію опублікований на сторінці першого аукціону.

Проте власник «СГ Спецбуд» Олег Дзюбінський 27 лютого 2026 року (за два тижні до проведення торгів) зареєстрував нову фірму – ТОВ «СГ Технобуд», яка взяла участь в аукціоні і стала переможцем з ціною 48,1 млн грн.

До жовтня 2021 року Олег Дзюбінський працював в ДП Міжнародний аеропорт «Львів» імені Данила Галицького, про що свідчить його декларація в реєстрі НАЗК. Він був керівником групи агентів з організації наземного обслуговування авіаперевезень служби наземного обслуговування.

Після цього, йдеться в іншій декларації Олега Дзюбінського, він працював інженером з організації експлуатації та ремонту в ТзОВ «Екобудінвест Плюс». У жовтні 2021 року власником цієї фірми став Олег Кузик, який також є власником скандальної фірми ТОВ «Жовква ЛТД», яку неодноразово викривали на мільйонних завищеннях цін в тендерах. Сам Олег Кузик був підозрюваним в несплаті податків на суму понад 8 млн грн, проте справу закрили, тому що під час слідства його фірма погасила податковий борг.

Також з сайту громадського руху «Чесно» відомо, що і Олег Кузик, і Олег Дзюбінський у 2015 році балотувалися у Львівську обласну раду VII скликання від партії «Сила людей», проте обидва не пройшли.

Ще одним учасником останніх торгів було ТОВ «Джі Ел Ті Солюшнз», зареєстроване у Львові в червні 2025 року. Воно запропонувало за ділянку під забудову 22,5 млн грн. За даними сервісу «Юконтрол», його власником є Роман Драбек. Роман Драбек також є співвласником ТОВ «Глентакс». Його бізнес-партнер у цій фірмі Володимир Лісовий, у свою чергу, є бізнес-партнером Марка Ткача, який був співвласником ТОВ «Будівельна Ліга захід» разом з Олегом Кузиком, проте вийшов з підприємства перед його продажем наприкінці 2024 року.

Додамо, що в липні 2025 року фірма Олега Кузика «Жовква ЛТД» придбала ще одну ділянку під забудову на вул. Петлюри в Жовкві.