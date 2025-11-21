Пропозицію ще мають обговорити з європейськими партнерами

Новий план США щодо припинення російсько-української війни передбачає надання Україні гарантій безпеки на зразок п’ятої статті НАТО, за якими будь-який напад на Київ вважатиметься загрозою для всієї трансатлантичної спільноти. Про це 21 листопада повідомило видання Axios з посиланням на проєкт документа, високопосадовця Білого дому та ще одне джерело.

Зазначається, що так званий таємний план Росії та США про припинення війни «вимагає від України болючих поступок, але він також містить безпрецедентну обіцянку».

У плані з 28 пунктів, який міністр армії США Ден Дрісколл передав президенту Володимиру Зеленському напередодні, йдеться, що «Україна отримає надійні гарантії безпеки». Разом з цим США представили українцям ще один проєкт угоди.

«У ньому зазначається, що будь-яка майбутня “значна, навмисна та тривала збройна атака” Росії на Україну “буде розглядатися як атака, що загрожує миру та безпеці трансатлантичної спільноти”, і США та їх союзники відреагують відповідно, в тому числі за допомогою військової сили», – ідеться в матеріалі.

Документ передбачає підписи від України, США, Євросоюзу, НАТО та Росії. Високопосадовець Білого дому заявив, що Росію вже повідомили про проєкт, але незрозуміло, чи зрештою знадобиться підпис лідера РФ Владіміра Путіна. Спочатку гарантії діятимуть 10 років з можливістю продовження за взаємною згодою сторін.

Проєкт плану, який опинився в розпорядженні Axios

Американський високопосадовець зазначив, що пропозиція ще має бути обговорена з європейськими партнерами й може зазнати змін.

На думку неназваного американського посадовця, такі гарантії є «великою перемогою» для Зеленського та довгострокової безпеки України. Водночас пропозиція вимагає від Києва погодитися на більші територіальні поступки, ніж нинішня лінія контролю РФ, а також на повернення Росії до міжнародної спільноти через зняття санкцій та амністію. Додатково, документ передбачає замороження лінії боєзіткнення на Запоріжжі та Херсонщині, обмеження чисельності ЗСУ до 600 тис. військових та заборону розміщення військ НАТО на території України тощо.

Нагадаємо, 19 листопада телеканал NBC News з посиланням на анонімні джерела в адміністрації Трампа повідомив, що президент США схвалив план з 28 пунктів для досягнення миру між Росією та Україною. Вказувалось, що документ протягом останніх кількох тижнів розробляли високопосадовці адміністрації президента у консультації з російським послом Кирилом Дмитрієвим та українськими чиновниками. Однак, українські співрозмовники заперечили участь України у розробці плану.

20 листопада агентство Reuters повідомило, що міністри закордонних справ країн Євросоюзу виступили проти плану США щодо завершення війни в Україні. Союзники дали зрозуміти, що не підтримуватимуть поступок з боку України.

Володимир Зеленський розповів, що під час зустрічі з міністром Сухопутних військ США Деніелом Дрісколлом обговорив варіанти досягнення справжнього миру. Також президент підтвердив наміри української та американської команд працювати над пунктами мирного плану.