Посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен

Будапештський меморандум, згідно з яким ядерні держави виступають гарантами територіальної цілісності України, не має юридичних зобов'язань. Але західні партнери мають робити все, щоб уникнути війни, заявила посолка Німеччини в Україні Анка Фельдгузен.

«Будапештський меморандум – це, дійсно, формат без юридичних зобов'язань в рамках міжнародного права. Але я думаю, що зараз треба пробувати все, щоб уникнути війни», – сказала вона в ефірі телеканалу «Україна 24» в суботу, 19 лютого (на відео з 22:40).

Що таке Будапештський меморандум

Цей меморандум від 1994 року є міждержавним документом щодо гарантій безпеки для України в обмін на приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Відповідно до взятих на себе зобов'язань, Київ передав свою ядерну зброю Росії.

Окрім України та Росії підписантами виступили Велика Британія та США. Пізніше із застереженнями його підписали Франція і Китай.

19 лютого президент України Володимир Зеленський різко розкритикував підписантів Будапештського меморандуму, оскільки через підписання цього документа Україна втратила ядерну зброю, але безпеку не отримала.