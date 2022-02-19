Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки

Президент України Володимир Зеленський ініціював проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму, однак якщо вони не відбудуться або за їхніми результатами не буде ухвалено конкретних рішень щодо гарантій безпеки для України, то Київ може поставити зобов'язання країн-гарантів під сумнів.

«Я, як президент, вперше ініціюю проведення консультацій у рамках Будапештського меморандуму. Україна робить це вчетверте. Але і Україна, і я – робимо це востаннє», – сказав він у суботу, 19 лютого, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки.

Він додав, що вже доручив міністру закордонних справ України Дмитру Кулебі скликати консультації.

«Якщо вони знову не відбудуться або за їхніми результатами не буде прийнято конкретних рішень щодо гарантій безпеки для нашої держави, Україна матиме повне право вважати, що Будапештський меморандум не працює, і всі пакетні рішення 1994 року поставлені під сумнів», – сказав президент.

При цьому Зеленський зазначив, що через відмову від третього у світі ядерного потенціалу Україна отримала гарантії безпеки.

«Зброї у нас немає. Як і безпеки. Немає і частини території, яка за площею більша ніж Швейцарія, Нідерланди чи Бельгія. А головне – немає мільйонів наших громадян. Усього цього немає. Але дещо є. Це право. Право вимагати перейти від політики умиротворення у забезпечення гарантій безпеки та миру», – підсумував президент.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше троє екс-президентів України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко – звернулися до країн-підписантів Будапештського меморандуму, серед яких є США, Велика Британія, Франція і Китай. Також Будапештський меморандум підписала Росія, однак вона порушила його в 2014 році, окупувавши Крим і розв’язавши війну на Донбасі. В останні дні Росія також провокує нову війну в Україні.