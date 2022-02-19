Українські урядовці та нардепи разом із представниками зарубіжних ЗМІ відвідують лінію зіткнення на Донбасі

Народні депутати та журналісти іноземних ЗМІ, які 19 лютого відвідують лінію зіткнення на Донбасі, потрапили під обстріл з боку російських окупантів – їх увакуювали в укриття. Про це повідомила речниця фракції «Слуги народу» Юлія Палійчук.

Представниця Верховної Ради в ПАРЄ Марі Мезенцева уточнила, що артилерійський обстріл стався у районі населеного пункту Новолуганське. Під нього потрапили депутати «Слуги народу», члени комітету Національної безпеки, оборони та розвідки разом з іноземними журналістами.

Група урядовців, народних депутатів, кілька десятків представників провідних світових та українських ЗМІ прибула на лінію зіткнення на Донбасі 19 лютого. Вони мали відвідати місця, які за останні дні сильно постраждали від російських обстрілів.

Загострення на Донбасі

На тлі скупчення військ вздовж українських кордонів, російські бойовики вже третю добу масовано обстрілюють українські позиції на Донбасі, використовуючи здебільшого заборонену Мінськими домовленостями зброю. Лише за 17 лютого вони обстріляли 22 населені пункти, зокрема влучили у дитсадок та школу.

Ватажки «Л/ДНР» навіть оголосили про початок масової евакуації населення з окупованої частини Донбасу до Росії через нібито «плани України почати наступальну операцію». Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, своєю чергою, закликав мешканців окупованих територій не вірити бойовикам, оскільки ті навмисно використовують населення для ескалації.

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