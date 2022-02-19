Українські військові з посиланням на дані розвідки повідомили, що до окупованого бойовиками Донецька прибули бійці російської приватної компанії Вагнера, які спільно з російськими спецслужбами мають провести підрив житлових будинків, щоб звинуватити Україну.

«За даними розвідки, з метою здійснення провокацій до Донецька прибули підрозділи “вагнерівців”, які спільно з російськими спецслужбами мають провести серію терористичних актів, а саме – підрив житлових будинків. Метою цих провокацій буде, звісно, звинуватити Україну для подальшої ескалації», – повідомило в суботу, 19 лютого, ОТУ «Схід»..

Українські військові наголосили, що не планували і не планують жодних наступальних або інших дій на тимчасово окупованій території.

«Діяльність військовослужбовців угруповання має виключно оборонний характер, а застосування зброї відбувається лише у разі загрози життю і здоров’ю наших воїнів та мирних жителів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 лютого окупанти обстріляли дитсадок на Луганщині і ліцей на Донеччині, звинувативши в цьому Україну. Це стало початком масштабного загострення ситуації на Донбасі.

Бойовики також влаштовують обстріли і вибухи як на своїх, так і на контрольованих Україною територіях. На тлі цього, вони оголосили на окупованих територіях евакуацію і мобілізацію. Керівництво луганських бойовиків також хоче залучити до бойових дій 17-річних підлітків.

Раніше українська розвідка також повідомляла про мінування росіянами низки об’єктів у Донецьку.

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