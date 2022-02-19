Обстріли були зафіксовані у районі населеного пункту Пікузи

Задля звинувачення Збройних сил України у використанні важкого озброєння, російсько-окупаційні війська відкрили вогонь по власних позиціях в районі населеного пункту Пікузи на Донеччині. Про це повідомила прес-служба Оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Як повідомляється, у ніч на суботу, 19 лютого, близько 4:00 ранку розпочався обстріл позицій українських захисників в районі населеного пункту Водяне з напрямку населеного пункту Заїченко.

За даними розвідки, одночасно з цим були зафіксовані розриви у районі населеного пункту Пікузи. Це свідчить про те, що окупаційні сили намагаються видати обстріл своїх позицій за вогонь у відповідь наших військових.

Пікузи – це село Сартанської ОТГ Маріупольського району Донецької області.

«Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців. Слід зазначити, що противник продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільного населення, приховуючи цим власні підступні дії», – йдеться у повідомленні.

До слова, внаслідок артилерійських обстрілів на сьогодні загинув український військовослужбовець. Станом на 9-ту годину ранку 19 лютого з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформував ZAXID.NET, раніше США окреслили можливі провокації Росії для виправдання наступу на Україну. Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен 17 лютого заявив, що приводом для вторгнення з боку РФ може бути сфабрикований так званий теракт всередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях або фейк, навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.