Зранку у суботу, 19 лютого, о 07:00 біля селища Миронівський Бахмутського району Донецької області під час обстрілу загинув військовослужбовець ЗСУ. Про це повідомив у Telegram військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

За його словами, військовослужбовець належав до військової частини А-0409 Збройних Сил України (розташована в м.Новоград-Волинський на Житомирщині – ред.).

Як пише сайт «Бабель», через артилерійський обстріл загинув боєць 30 окремої механізованої бригади Антон Сидоров.

Українська сторона запросила режим «тиші» через моніторингову місію ОБСЄ та висунула вимогу припинити вогонь. Крім того, відправлена письмова нота на СММ ОБСЄ та готується лист для МЗС України.

У прес-центрі ООС підтвердили загибель бійця ООС, однак також не назвали його особи.

«Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав осколкове поранення несумісне з життям. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого», – йдеться у повідомленні відомства.

Також в прес-центрі ООС повідомили, що станом на 9 годину ранку з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 16 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

«Окупанти продовжують підступно вести артилерійський вогонь з населених пунктів та розміщують свої артилерійські системи поблизу житлових будинків. Такими діями ворог намагається змусити підрозділи Збройних Сил України відкривати вогонь у відповідь, щоб надалі звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців», – йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що українські військові не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права.

Пізніше у коментарі для преси штаб ООС повідомив, що військовослужбовець 30 омбр, капітан Антон Сидоров, загинув близько 7 годині ранку біля селища Миронівське Бахмутського району Донецької області під час обстрілу.

Обстріл вівся з напрямку Нижнє Лозове 2 АК ЗФ РФ (2 мсб 7 омсбр) в напрямку Миронівське по позиціях ЗС України із застосуванням артилерії калібру 122 мм, було здійснено 15 пострілів.

Сидоров, 1987 року народження, був помічником начальника штабу – начальником розвідки 3 мб 30 омбр (військова частина А0409). Він отримав осколкове поранення в голову, не сумісне з життям, зазначає «Українська правда».

Зауважимо, що на тлі стягування російських військ до кордону України бойовики 17 лютого різко збільшили кількість обстрілів на Донбасі: з початку року штаб ООС зазвичай фіксував від двох до п’яти порушень режиму тиші, а 17 лютого ворог здійснив 60 обстрілів. 18 лютого, штаб ООС зафіксував 66 порушень режиму припинення вогню з боку російських найманців.