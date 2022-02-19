Росія вже склала списки людей, яких слід знищити під час вторгнення, – розвідка США
Американське видання Foreign Policy пише, що такі дії вже мали місце під час минулих російських операцій
Влада країни-агресорки – Росії склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у випадку нового вторгнення в Україну. Про це пише авторитетний американський журнал Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США, інформує NV.ua.
Як повідомляється, мова йде про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.
«Росія спробує нав’язати співпрацю за допомогою залякування та репресій», – заявив один зі співрозмовників видання.
Він також вказав на те, що такі дії вже мали місце під час минулих російських операцій, і містили в собі викрадення, застосування тортур і навіть вбивства.
«Один з помічників конгресмена на умовах анонімності сказав, що такі дії типові для російської доктрини, коли збройні сили використовуються для захоплення військових об'єктів, у той час, як спеціальні оперативники провокують конфлікт, а агенти розвідки прибувають до країни, щоб позбавитися елементів опозиції», – йдеться у матеріалі.
Нагадаємо, раніше британська розвідка опублікувала нову карту імовірного військового вторгнення Росії в Україну. Згідно з новими даними, російські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому – до Одеси та Вінниці.
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