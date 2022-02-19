Росія спробує нав’язати співпрацю за допомогою залякування та репресій

Влада країни-агресорки – Росії склала списки людей, яких слід захопити або ліквідувати у випадку нового вторгнення в Україну. Про це пише авторитетний американський журнал Foreign Policy з посиланням на джерела, знайомі з даними розвідки США, інформує NV.ua.

Як повідомляється, мова йде про відомих політичних опонентів Кремля, антикорупційних активістів, журналістів, а також білоруських і російських дисидентів, які залишили свої країни з метою безпеки.

«Росія спробує нав’язати співпрацю за допомогою залякування та репресій», – заявив один зі співрозмовників видання.

Він також вказав на те, що такі дії вже мали місце під час минулих російських операцій, і містили в собі викрадення, застосування тортур і навіть вбивства.

«Один з помічників конгресмена на умовах анонімності сказав, що такі дії типові для російської доктрини, коли збройні сили використовуються для захоплення військових об'єктів, у той час, як спеціальні оперативники провокують конфлікт, а агенти розвідки прибувають до країни, щоб позбавитися елементів опозиції», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, раніше британська розвідка опублікувала нову карту імовірного військового вторгнення Росії в Україну. Згідно з новими даними, російські війська можуть піти на Київ, Харків, Дніпро на першому етапі, а на другому – до Одеси та Вінниці.